Már világbajnokuk is van a győri tékvandósoknak

A Győri Sárkányok Hwa-Rang Taekwon-do SE még nincs tízéves egyesület, de már világbajnokot is adtak a sportágnak.

Az első ITF-szabályrendszerű tékvandóedzést 2009. szeptember 8-án tartották Győrben. Klubszinten Géczi Gusztáv 3 danos mester kezdte el a koreai eredetű szakág megismertetését a megyeszékhelyen, amelyhez már az első edzésen a jelenlegi elnök, dr. Szalai István is csatlakozott. Az egyesületet nyolc éve jegyezték be, onnantól datálódik a sportág győri sikertörténete.

„Két rendszer működik a tékvandó világában. A WTF jelenti gyakorlatilag a sporttékvandót, ezzel a szabályrendszerrel szerepel az olimpiai programban is a sportág. Amit mi űzünk és oktatunk, az az ITF-rendszer, mely inkább a klasszikus, tradicionális harcművészeti alapokat foglalja magában” – kezdte Szalai István, a klub elnöke, aki 1984 óta űz valamilyen küzdősportot.

„Én is, mint nagyon sokan, a kyokushin karatéval kezdtem, majd párhuzamosan tértem át a tékvandóra, mert úgy éreztem, ez utóbbi a mentalitásomhoz sokkal jobban passzol, így 1988 óta már csak ezt az irányt képviselem” – folytatta az elnök, aki egyébként vezetőedzője a klubnak, valamint a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség főtitkára is.

A klub alapításáról így beszélt a sportvezető: „Az egyesületünk nevében szereplő Sárkányok elnevezéssel a keleti filozófia előtt tisztelegtünk, mivel a sárkány évében alakultunk. A Hwa-Rang sem véletlen, ilyen névvel a koreai hadseregben hoztak létre le egy fiatal tisztekből álló különítményt, melyet többször is bevetettek éles szituációban, rendkívüli eredményekkel. Azt is tudni kell, hogy a győri név használata díjköteles, ám az akkori városvezetés kérelmünkre elengedte az összeget, mi pedig ígéretet tettünk, hogy eredményeinkkel öregbítjük a város hírnevét itthon és a nagyvilágban.”

Az ígéretet tettek követték, rögtön a megalakulás évében részt vettek az első versenyen a klub sportolói. Akkor még csak serdülőkkel tudtak indulni, de rögtön két arannyal tértek haza.

„Szerencsére az eredmények azóta is folyamatosak, egészen idén márciusig, amikor nálunk is megállt az élet a koronavírus-járvány miatt, nem volt olyan versenyünk az elmúlt nyolc évben, melyről ne tértünk volna haza éremmel. Ráadásul a versenyzőink szépen belenőttek a korosztályokba és utánpótlás is mindig van, így most már serdülőtől egészen a felnőtt kategóriáig mindenhol tudunk versenyzőt indítani” – mondta Szalai István.

Az első nemzetközi erőpróba 2016-ban volt, a budapesti Világkupán egy második és öt harmadik hellyel gazdagodott az addig „csak” itthonról felhalmozott éremgyűjtemény. Innentől kezdve állandóan van győri versenyző a válogatottakban és a dobogós hely is garantált volt, legyen szó Európa- és világbajnokságról, vagy Európa-, továbbá Világkupáról.

A nagy áttörést a tavaly áprilisban Inzellben megrendezett vb hozta meg. A németországi viadalon Szalai Maja – István lánya – tagja volt az erőtörésben aranyérmes magyar felnőtt női csapatnak. Emellett egyéni formagyakorlatban a rendkívül népes mezőnyben a 17. helyet szerezte meg. Ugyanitt Lendvai Patrik Zénó egyéni formagyakorlatban az ifjúságiak közt 33., csapaterőtörésben és csapat speciál technikai törésben egyaránt harmadik lett.

„Amellett, hogy eredményesen veszünk részt a versenyeken, kiemelt figyelmet fordítunk azokra is, akik nem versenyeznek. Jelenleg mintegy huszonöt-harminc aktívan edző sportolónk van, egészen a hatéves kortól az ötvenig. Szerencsére a héten már elkezdhettük újra a csoportos edzéseket, kedden, csütörtökön és pénteken este fél héttől tartjuk a foglalkozásokat a Vital Judo Centerben. A karantén nagy örömünkre nem csökkentette a létszámot, bízunk benne, hogy szeptembertől, mikor a gyerekcsoportot is újra elindítjuk, még többen leszünk” – mondta végezetül az elnök.