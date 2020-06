Már van jég a győri csarnokban

A célegyenesbe ért a győri Nemak-jégcsarnok építése. A múlt hétvégén már majdnem két centi jég is volt a pályán, melyre a vonalakat helyezték fel a szakemberek.

Mint azt Nagy Ákos, a Győri Nemak-Dana ETO HC klubmenedzsere elmondta: hamarosan kezdődik a próbaüzem, melynek során a belső párátlanítót is tesztelik.

„Az mindenképpen jó hír, hogy már van jegünk, óriási előrelépés ez, ténylegesen látszik a fény az alagút végén. Az engedélyezési eljárás is folyamatban van, június közepére várhatóan ez is meglesz, így a hónap második felében megtarthatjuk az első nagyobb rendezvényt a jégcsarnokban. A Bartalis testvérek kéthetes képző- és fejlesztőtáborára több országból mintegy kétszázan jelentkeztek. Azt gondoljuk, ez fel is rakja a térképre a vadonatúj létesítményt” – mondta el lapunknak Nagy Ákos.

A tábort az eredetileg tervezett időpontban, június 20. és 29. között rendezik meg. Két turnusban – június 20–24. és június 25–29. – az 1999 és 2009 között született játékosok vehetnek ezen részt, de lehetőség van mind a két héten táborozni.

A hivatalos nyitást szeptemberre tervezik, és a cél, hogy mérkőzésekkel, programokkal töltsék meg a jégpályát.

Ebben segíthet a Fehérvári Titánokkal való együttműködés. Mint arról korábban már beszámoltunk, a két fél korábban megállapodott abban, hogy a nagy múltú székesfehérvári egyesület második csapatának számító, jobbára fiatalokra építő együttese több Erste ligás bajnoki mérkőzést játszana Győrben. Idővel minden hazai találkozónak a Nemak-jégcsarnok ad otthont, és a legtehetségesebb győri fiatalok is lehetőséget kapnak majd a Titánokban.

Ha nincs a koronavírus-járvány, a divízió I/A-s vb előtt a felnőtt magyar férfiválogatott egy hetet már itt edzőtáborozott volna. Ez ugyan elmaradt, de a honi szövetség komolyan számol a Nemak-jégcsarnokkal, így lehetnek válogatottprogramok is a létesítményben.

A versenynaptár nincs még meg, könnyen elképzelhető, hogy a szezon a szokott szeptember helyett egy hónapot csúszik, ám októbertől lehet élet a csarnokban.

„Természetesen továbbra is tervezünk az ovi- és iskolai korcsolyázással, valamint a nagyközönséget is várjuk. A lényeg, hogy fenntartható legyen a létesítmény” – fogalmazott a győriek klubmenedzsere.

Sportdiplomáciai sikerként könyvelik el a klubnál, hogy a magyar szövetség (MJSZ) napokban tartott tisztújító küldöttgyűlésén Horváth Lászlót újabb négy évre megválasztották a felügyelőbizottság elnökének. A győri klub elnökségi tagját 206-an támogatták.

Az MJSZ elnöke egyébként Such György maradt, ő az egykori kiváló válogatott kapust, Szuper Leventét „győzte le” a szavazáson. Az eddigi elnök 176, kihívója mindössze 19 voksot kapott.

Győrben a nemzetközi testület döntését is várják, már ami a jövőbeni világbajnokságokat illeti, mert köztudott, hogy az U18-as női vb-t szeretné megrendezni Győr.

A felnőtt-világesemények közül többről korábban döntés született – így az már biztos, hogy a magyar válogatott 2020 augusztusa helyett 2021 augusztusában küzdhet meg Lettországban a pekingi téli olimpián való részvételért –, a korosztályos viadalokról azonban csak június végére várható a végleges határozat.