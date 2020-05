Már lejátszotta utolsó mérkőzését – Kari Aalvik Grimsbö búcsúzik a Győri Audi ETO-tól

Kari Aalvik Grimsbö a győri csapattal klubszinten mindent megnyert, amit megnyerhetett.

Eleve utolsó szezonjára készült az Audi-ETO női csapatával Kari Aalvik Grimsbö, aki 2019 nyarán orvosi beavatkozáson esett át, hogy a pályafutása lezárását jelentő évben a legjobb formában szerepelhessen. Hosszú és kemény rehabilitációt követően 2020 elején már a csapat rendelkezésére állt és pályára is lépett mind a magyar bajnokságban, mind a Bajnokok Ligájában.

A vírushelyzet miatt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a szezont az eredeti tervek szerint nem lehet befejezni, ezért a norvég kapusnak döntést kellett hoznia pályafutását illetően.

„Kemény szezon áll mögöttem, melynek jelentős részét rehabilitációval töltöttem. Nagyon készültem arra, hogy hazai közönség előtt tudjam befejezni a pályafutásomat és szerettem volna, ha minden fronton megismételjük az előző szezonok sikereit. Sajnos mára világossá vált, hogy szeptemberig biztosan nem rendeznek több mérkőzést, ezért fájó szívvel ugyan, de meghoztam a döntésemet a pályafutásom befejezését illetően. Az egészségügyi állapotom miatt még egy felkészülést már nem tudok vállalni, így idén március negyedikén játszottam az utolsó mérkőzésemet és most befejezem a pályafutásom. A legvége nem úgy alakult, mint ahogy terveztem, de összességében nem lehetek elégedetlen, hiszen szép sikerek vannak mögöttem. Hálás vagyok a klubnak és csapattársaimnak, hiszen klubszínekben Győrben értem el mindazt, amit csak lehet ebben a sportban” – búcsúzott Kari Aalvik Grimsbö.

„Kari fantasztikus sportember, csak a legmagasabb szinten tudok róla beszélni! A sportág iránti alázatán túl talán csak a szerénysége nagyobb. Sikeres, nemzeti csapatával olimpiát, világbajnokságot és EB-t nyert játékosként érkezett Győrbe, és itt vált klubszinten is legendás játékossá. Háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, négyszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett csapatunkkal. Igazi példakép nemcsak a sportolók, hanem mindannyiunk számára. Legendás játékostól köszönünk most el, de Kari Aalvik Grimsbö az ETO történelmének része. Amint alkalom nyílik rá, klubunk megszervez egy eseményt számára, ahol méltóképpen köszönhet el csapattársaival és a szurkolókkal együtt aktív sportolói karrierjétől” – búcsúzott a játékostól Bartha Csaba, az Audi-ETO elnöke.

Kari Aalvik Grimsbö 2015 januárjában csatlakozott a zöld-fehérekhez és összesen 188 meccsen lépett pályára csapatban. Ezeken a mérkőzéseken öt gólt is szerzett.

A csapattal négyszer lett magyar bajnok. Ebben a sorozatban 101 mérkőzést játszott és 4 gól fűződik a nevéhez. Négy alkalommal hódította el a Magyar Kupát, itt 13 találkozón szerepelt. Háromszor emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeáját (2017, 2018, 2019), egyszer ezüstérmes lett csapatával (2016), valamint 2019-ben a négyes döntő legértékesebb játékosának járó MVP-címet is neki ítélték. A Bajnokok Ligájában 74 találkozón szerepelt győri színekben és egy gólt szerzett.

Első meccsén, 2015. február 8-án idegenben a Baia Mare–Audi-ETO BL-mérkőzésen szerepelt és 26–18-as idegenbeli sikerrel mutatkozott be. Utolsó meccse az Audi-ETO–Békéscsaba bajnoki volt 2020. március 4-én, melyen 45–28-ra győztek a győriek.

A Győrben elért klubsikerei mellett a norvég válogatottal kétszer nyert olimpiát (2008, 2012) és világbajnokságot (2011, 2015), ötször pedig Európa-bajnokságot (2006, 2008, 2010, 2014, 2016).