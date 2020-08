Már fiatalon bizonyította edzői tehetségét a soproni Magyar Bianka

Magyar Bianka huszonkilenc évesen már a Testnevelési Egyetem női kosárlabdacsapatának vezetőedzője volt. A soproni származású edzőnő mesélt szakmai útjáról, tapasztalatairól és céljáról.

– Tíz-tizenöt éve óriási kosárlabda-rangadókat tartottak a soproni Arénában – mesélte Bianka, aki ezeken a meccseken döntötte el, hogy mindenképpen ezzel a sporttal szeretne foglalkozni. Viszonylag későn indult a pályafutása, ezért nem tudott meghatározó játékosa lenni az akkori csapatának. A Berzsenyi-líceumban töltötte középiskolás éveit, Horváth József volt a testnevelő tanára és egyben edzője is.

– Nem voltam annyira tehetséges, hogy az elsők között lehessek – vallja meg őszintén Bianka. A kispadon viszont sokszor azon kapta magát, hogy a meccseken egyre inkább az edzők tevékenységét figyelte a sportolóké helyett. A líceumi évei vége felé már tudatosan készült a Testnevelési Főiskolára, ahol azóta megszerezte harmadik diplomáját is.

– Amikor 21 évesen munkához fogtam trénerként, eleinte egy U10-es fiúcsapattal dolgoztam – mesélte. Ettől kezdve évről évre magasabb korosztályokat vezetett. Pályája eddigi csúcsára 2019-ben ért, a Testnevelési Egyetem TFSE-MTK női kosárlabdacsapatának edzője lett, melyben idén két profi amerikai, egy szerb és tíz magyar játszik.

– Ilyen szinten már más készségek is kellenek, hiszen légiósokkal, sztárjátékosokkal kell együtt dolgozni, így aztán egyértelműen magasabb követelményeknek kell megfelelnünk – mondta lapunknak Bianka, akit mindig is foglalkoztatott a pszichológia. Ezt az érdeklődését most jól tudja használni, többek között a sportolók menedzseléséhez. Gondosan feltérképezi belső tulajdonságaikat, más-más módokon motiválja őket.

– Elsősorban olyan sportolókat igazoltunk le, akik megfelelő személyiséggel rendelkeznek, akik beilleszthetők a mi szoros egységünkbe, hiszen nekünk ez az egyik legnagyobb erősségünk. Azt vallom, hogy a technika gyakorlással elsajátítható, de a lényeg a játékos személyiségén van. Nekünk, vezetőknek az is a feladatunk, hogy a pszichológiai ismereteinket is integráljuk a munkánkba a fejlődés érdekében. Természetesen máshogy kell foglalkozni egy felnőtt profi kosarassal, aki sokadik évét tölti az élmezőnyben, mint egy újonccal.

Biankának nem titkolt vágya, hogy egyszer szeretne euroligás edzővé válni, de ehhez elmondása szerint még sokat kell dolgoznia és tanulnia. Jelenleg is egy hároméves nemzetközi továbbképzésen bővítheti ismereteit a szakma legjobbjaitól. Ugyanakkor nagyon sajnálja, hogy már nem járnak ki annyian a meccsekre, mint egykor és nincs meg az a hangulat, ami annak idején őt is magával ragadta.

Véleménye szerint ennek több oka is lehet, többek között például a digitális közvetítések terjedése,

de sokkal hangsúlyosabb az, hogy manapság már nem alakul ki a szurkolók, a játékosok és az edzők között olyan közvetlen, barátias viszony, mint egykor.