Magasabb szint az utánpótlás nevelésben Győrben az Audi ETO-nál

Nagy átalakuláson megy keresztül a magyar kézilabda utánpótlás-nevelése az államilag elismert akadémiai rendszer létrejöttével. Az Audi-ETO eddig elvégzett utánpótlás-nevelő munkásságának eredményeként a klub is egyike annak a hat helyszínnek, ahol jóval magasabb szintű finanszírozással folytatódhat a szakmai munka.

Az Audi-ETO említésekor a kézilabdabarátok közül sokaknak csak a felnőttcsapat sikerei ugranak be, de az elmúlt évtizedekben folyamatosan magas szakmai színvonalú utánpótlás-nevelő műhely működött és működik a klubban, mely most még nagyobb lehetőséghez jutott a minőségi utánpótlás-nevelés érdekében.

„Klubunk gyakran kap kritikát, hogy csak a jelennek élünk, és külföldi játékosokat igazolunk, de szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy elsősorban a Bajnokok Ligája-győzelem esélye miatt jönnek Győrbe a világsztárok, és ez természetesen nem jelenti, hogy egyesületünkben nem teszünk meg mindent a magyar válogatott és a magyar kézilabda sikereiért. Ahogy azt korábban is elmondtam már, Győrben más a koncepció, mi igenis világsztárokat igazolunk, ezt nem rejtjük véka alá, meg szeretnénk nyerni a BL-t, minden évben ez az elvárás a város és a szponzorok tekintetében is. Nyilván, ha lehetséges, magyar játékosokkal szeretnénk mindezt elérni. Nekünk ez a célunk, így igazolunk, ezt vállaltuk fel. Nem mellesleg az elmúlt években kölcsönadtunk több fiatal sportolót, sok forrást költöttünk az utánpótlásrendszer működtetésére, tettük ezt azért, mert tudtuk, hogy ebből mindenki profitál majd a jövő tekintetében. Természetesen ez egy teljesítményorientált rendszer, így azok, akik nem érik el az első csapat színvonalát, azokat elengedjük más első osztályú, illetve NB I/B-s csapatokhoz végleg vagy kölcsönbe” – kezdte Bartha Csaba elnök, aki ezt alá is támasztotta néhány friss döntéssel.

„Az új bajnokságban a SZISE–NEKA fúzióval egy fiatal csapat kerül fel az élvonalba, és két győrit is átadunk ennek a csapatnak: Farkas Johanna kölcsönbe, míg Koronczai Petra végleg a NEKA csapatában folytatja pályafutását. Ebben a kezdeményezésben az ott szereplő ifjúsági válogatottak mellé engedjük el két játékosunkat, hogy megadjuk a lehetőséget nekik az élvonalbeli szerepléshez. Azt semmiképp nem szerettük volna, hogy Győrben tartásukkal a két sportoló hátrányba kerüljön kortársaikkal szemben, ezért döntöttünk elengedésük mellett. A NEKA szerette volna, ha Kürthi Laurát is kölcsönadjuk, de egyeztetve Danyi Gábor vezetőedzővel, valamint Kun Attila akadémiai vezetőedzővel úgy döntöttünk, hogy mivel a balkezes átlövőposzt az egész női kézilabdázás tekintetében hiányposzt, ezért a jövő szezonban megpróbálkozunk Laura első csapatba építésével. Tesszük ezt azért is, mert jelenleg csak Fodor Csenge felel meg a fiatalszabálynak a felnőttcsapat keretében” – fogalmazott a klubvezető.