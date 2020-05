Lipták még mindig motivált

A 18-szoros válogatott Lipták Zoltán ugyan nem szerepel(t) valami fényesen jelenlegi csapatával, szeretne továbbra is Gyirmóton futballozni.

– Hogyan viseli a koronavírus miatti kényszerpihenőt, nagyon rossz futball nélkül? – kérdeztük az NB II-es Gyirmót korábbi válogatott védőjét, Lipták Zoltánt.

– Rosszul. Amióta focizom, nem volt ilyen hosszú szünetem, s bár futok, erősítek, nem egyszerű labdarúgás nélkül az élet. Ami viszont biztató, hogy talán már látni a fényt az alagút végén, s nemsokára elkezdhetjük a közös edzéseket, s valószínű, befejezhetjük a bajnokságot is.

– Nyilván nem jó mérkőzések helyett otthon egyedül edzeni, de ha azt nézzük, hogy nem szerepelt valami fényesen a mostani bajnokságban a Gyirmót, nem is jött talán rosszkor ez a szünet…

– Enyhe kifejezés, hogy nem szerepeltünk fényesen. Én inkább azt mondanám, kritikán aluli, amit főleg tavasszal nyújtottunk. A szezonban nem nyertünk mérkőzést, ráadásul a játékunk sem volt olyan, ami tőlünk elvárható. Biztos vagyok benne, hogy a szünet alatt a szakmai stáb kielemezte, miért volt ennyire halvány a teljesítményünk.

– Sokszor csak a kispadon kapott lehetőséget, s amikor a pályán volt, sem láttuk mindig a játékában a korábban megszokott határozottságot, megbízhatóságot. Miért?

– Ha az egész csapatnak nem megy, nehéz egyedül jó teljesítményt nyújtani, kitűnni. Persze azt azért el kell mondanom, tavasszal csupán egyetlen meccset játszottam a hétből, azt is az első fordulóban a Siófok ellen. Ősszel tíz mérkőzést játszottam, abból hatot megnyertünk, kettőn döntetlent értünk el és csupán kettőt veszítettünk el. Egyébként nem gondolnám, hogy akkor rosszul futballoztam. Nyilván azért az én felelősségem is benne van az eredménytelenségben, de nehéz jól futballozni, ha valaki nincs játékban, s nem játszik rendszeresen. Tisztában vagyok vele, hogy nem játszottam rosszabbul a többieknél, ezzel együtt tudomásul vettem a döntést. Most sem, sosem lázadtam, s keményem dolgozom tovább, mert ha kapok, akkor majd élni szeretnék a lehetőséggel.

– Másfél évre szerződött a kék-sárgákhoz, ami nyáron lejár. Van elképzelése a folytatásról?

– Van egy plusz egyéves opció is a szerződésemben, de egyelőre nem tudom, mi lesz. Ami biztos, én nagyon motivált vagyok. Jó géneket örököltem és szerintem simán van bennem még egy-két jó év. Ha lesz lehetőségem, szeretnék még futballozni, s ha tehetem, elsősorban Gyirmóton.

– Mi a terve, ha egyszer szögre akasztja a futballcipőt?

– Korábban már megszereztem az A licences papírokat, számomra ez a jövő. Szeretnék majd belevágni az edzősködésbe, amint már nem futballozom. Bevallom, néha a kispadon ücsörögve megfordult a fejemben, hogy már most abbahagyom a focit, jelenleg azonban nincs szándékomban befejezni a pályafutásom.

– Vesztesként jött ki a Kassai-perből, amiben azzal vádolta a játékvezetőt, hogy rasszista kijelentést tett egy korábbi csapattársára. A jogvita után nem nagyon szólalt meg. Igazságos döntés született?

– Igazából senki nem kérdezett meg engem a per után. Egy, a mérkőzés jegyzőkönyvébe bekerülő szerencsétlen mondat miatt keveredtem bele az ügybe, amivel, miután lezárult, már többet nem is szeretnék foglalkozni.

– Családjával több éve él Győrben, korábban az ETO-val bajnok is volt a városban. Megszerették a települést?

– A feleségem pápai származású, s mielőtt az ETO-ba szerződtem volna, már itt laktunk. Hétéves kislányunkkal nagyszerűen érezzük magunkat Ménfőcsanakon, Sok minden ideköt bennünket, jó ideje tulajdonképpen ez az otthonunk.