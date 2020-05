Lassan éledezik a győri sportélet

Hosszabb szünet után a közelmúltban ismét megnyitotta kapuit Győrben az Olimpiai Sportpark és az Aqua Sportközpont. Ezzel párhuzamosan ismét kezdenek benépesülni a sportolókkal a létesítmények.

Az uszodát az úszók és a vízilabdázók használják leginkább. Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetőedzője elmondta: „Az egyesület tagjai már használhatják a létesítményt, az oktatás és a többi foglalkozás azonban még nem kezdődött el.”

Ábrahám Csaba, a Győri VSE vízilabda-szakosztályának vezetője is arról számolt be, hogy megkezdték a csoportos edzéseket: „Gyakorlatilag teljes kapacitással indultunk, minden csapatunk edzésbe állt. Aki úgy érzi, még tart a járványtól, otthonában folytathatja a szárazföldi edzéseket, melyeket az edzők állítottak össze májusra. Emellett az érettségizők is hiányoznak, valamint Szlovákiából sem tud még átjönni az a néhány játékosunk.”

Az Olimpiai Sportparkban elsősorban a GYAC szakosztályai edzenek. Hatos Zsuzsanna, a cselgáncsosok vezetőedzője korábban elmondta lapunknak: ebben a hónapban még nem tudnak közös edzéseket tartani.

Kozalk Tibor, a birkózók vezetője úgy nyilatkozott, hogy a jövő héttől kis csoportokra bontva kezdik a birkózómunkát.

„Eddig külső helyszíneken, kisebb létszámokban erőnléti edzéseket végeztünk, valamint otthon dolgoztak a gyerekek. Nagyon várjuk már, hogy ismét szőnyegre léphessünk. Az előző héten az Aranyparton tartottunk egy futóedzést, melyre nagy örömünkre harminchárom sportolónk jött el” – fogalmazott Kozalk Tibor.

A tornászok is edzenek már, mondta el Farkas András edző.

„A héten teljes létszámmal kezdtük újra a munkát, a múlt héten a kiemelt versenyzők már edzésbe álltak. A karantén alatt indított Maradj Otthon! Kupa még tart, ennek döntőjét akkorra tervezzük, ha már a szülők is bejöhetnek a csarnokba. Azt gondolom, a körülményekhez képest nagyon sokat tettünk azért, hogy a gyerekek lelkesedése megmaradjon, online folyamatosan kapcsolatban voltunk velük, és bár becsülettel csinálta mindenki az előírtakat, azért tapasztaltunk némi lemaradást mindenkinél” – mondta Farkas András.

A GYAC atlétái is visszatértek az OSP-be. Petrahn Barbara, a szakosztály vezetője elmondta: „Kis csoportokban dolgozunk, figyelünk arra, hogy minél kevesebb legyen a gyerek egyszerre egymás közelében. Ami nagy előny, hogy két pálya is rendelkezésünkre áll. Az elmúlt időszakban is mindent megtettünk azért, hogy atlétáink ne távolodjanak el a klubtól, és a létszámok arról árulkodnak, hogy ez jól sikerült. Pontos képet azonban csak egy hónap múlva kapunk. A versenyzői csoportokból mindenki megmaradt, de hogy mikor tudunk ismét majd rajthoz állni, ­egyelőre még kérdéses” – nyilatkozta Petrahn Barbara.

A Horn-Bercsényi DSE is használja a létesítményt, Farkas Roland szakosztályvezető elmondta: a jövő héttől ők is edzhetnek az OSP-ben.

Szombati-Serfőző Eszter, a GYAC teniszszakosztályának vezetője is arról nyilatkozott, hogy visszatért az élet a pályákra.

„Szerencsére újra pattog a labda a sportparkban és a Kálóczy téren is, de természetesen nagyon figyelünk az előírásokra. Versenyek egyelőre nincsenek, a Szuperliga a tervek szerint júliusban lesz. A GYAC csak férficsapatot indít idén” – mondta Szombati-Serfőző Eszter, aki hozzátette: júniustól új, internetes foglalási felületet indítanak, ahol nemcsak időpontot lehet választani, hanem fizetésre is mód nyílik.