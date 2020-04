Labdarúgás – Tiszteletből magára tetováltatta Királyt

A legendás hálóőr jó ismerőse a Credobus Mosonmagyaróvár volt kapusedzője, Kostorják Zsolt.

„Egy szürke nadrág legendája” címmel nemrég mutatták be a M4 Sporton azt a portréfilmet, amely a 108-szoros magyar válogatott kapusról, Király Gáborról szól. A legendás hálóőr jó ismerőse a Credobus Mosonmagyaróvár volt kapusedzője, Kostorják Zsolt. A Lajta partján is dolgozó szakember annyira tiszteli Királyt, hogy még a nevét is magára tetováltatta.

„A tetoválás Király Gábor logója, amit egyébként a saját termékein tüntet fel. Gábor számomra az örök kedvenc és mivel tetszett a logó, egyszer megkérdeztem tőle, hogy magamra tetováltathatom-e. Igent mondott, sőt, amikor elkészült, a saját oldalain is megosztotta. Rengeteg pozitív hozzászólást és lájkot kapott ő is” – árulta el érdeklődésünkre az óváriak egykori kapusedzője, aki gyakran találkozik személyesen a volt válogatott hálóőrrel. A szombathelyi sportember 2006-ban alapította meg többedmagával a Király Szabadidősport Egyesületet, és 2013-ban nyitotta meg a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolát.

„Gáborral gyakran beszélgetek, s a nála dolgozó kapuslegendákkal is tartom a kapcsolatot. Nagyon tetszik a létesítmény, többször jártam már ott, illetve amikor éppen egy adott csapatnál dolgozom, mindig ajánlom a fiataloknak a kapustábort. Olyanra is akadt példa, hogy a kis kapusomnak sikerült összehoznom egy személyes találkozót Gáborral. Jól ismerem az ottani iskola elveit, igyekeztem mindig ennek megfelelően, a lehető legjobban felkészíteni a gyerekeket. Több tehetséges kis kapusom is járt a szombathelyi táborban, amikor Mosonmagyaróváron dolgoztam. Jó visszajelzést kaptam az ottani szakemberektől is, akik azt mondták, helyes úton járunk a gyerekekkel.”

A kapusedzőnek nagyon tetszett a Királyról szóló film.

„Minden kisgyereknek kötelezővé tenném, hogy nézze meg, mert benne van, amit nekik tudni kell! Példának egy idézet: »A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni, a sport mindenre megtanít.«

Gyermekkorom óta kedvencem Király Gábor, s mindig követtem a csodás pályafutását, amit a film nagyszerűen ad vissza. Ami még igazán jó volt benne, és nem véletlen, hogy volt edzői, játékostársai – legyen szó bármelyik országról, ahol védett – ugyanolyan tisztelettel beszéltek róla. Vagyis hogy ő nemcsak a »pizsamaalsós« kapus, hanem egy ragyogó ember és egy igazi legenda” – tette hozzá Kostorják, aki legutóbb Ózdon volt kapusedző.

„Amikor a szezon elején Várhidi Péter szólt, hogy lenne lehetőség újra együtt dolgoznunk, azonnal igent mondtam úgy, hogy még meg se néztem hova is megyek. Senkit nem szeretnék megbántani, így csak annyit árulok el, az ózdi klubnál sok minden fordítva működött. Október végén visszaköltöztem Zalaegerszegre és visszatértem a vendéglátásba, hiszen ez az eredeti szakmám. Ahogy edzőként, itt is rengeteget lehet fejlődni és mivel régebben elvégeztem egy mixertanfolyamot is, nagyon sok rendezvényen készíthettem a koktélokat. Sajnos most se sport, se vendéglátás, így kicsit kikapcsolódom. Sokat horgászok, de bízom benne, minél hamarabb megtalál majd egy szép kihívás s egy újabb futballcsapat.”