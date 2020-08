Labdarúgás NB III – Fájó vereséget szenvedett a Mosonmagyaróvár emberelőnyben

Az újonc Gárdony-Agárd együttese először a Credobus Mosonmagyaróvár ellen játszhatott hazai pályán az NB III Nyugati csoportjában.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő-Credobus Mosonmagyaróvár 3-1 (0-0)

Gárdony, 200 néző

Vezette: Maml

Gárdony-Agárd: Erdélyi – Mód, Rodenbücher, Ujvári, Király B., Kercsó, Balogh B. (Lak, 74.), Koronczi (Kónya K., 8.), Balogh Á. (Balogh P., 82.), Zsigmond B., Tóth T. Vezetőedző: Oláh Attila

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Balog F. (Laki, 57.), Bohner, Debreceni, Czingráber, Horváth K., D’Urso, Takács M., Szalka, Illés, Nagy K. Vezetőedző: Varga László

Gólszerző: Király B. (66.), Balogh Á. (80.), Tóth T. (91. – büntetőből)., ill., D’Urso (83.)

Kiállítva: Kercsó (40.)

A 39. percben Nagy Kevint utolsó emberként Kercsó buktatta, akit a játékvezető azonnal kiállított. A 66. percben gyors kontrát vezetett a Gárdony, aminek a végén Király kilőtte a bal alsó sarkot. 1-0. A 80. percben Tóth Tibor készített le Balogh Ádámnak, aki 5 méterről a kapuba passzolt. 2-0. Három perc múlva Illés jobb oldali szöglete után a lecsorgó labdát D’Urso lőtte a kapuba. 2-1.

A 91. percben Horváth Kevin buktatta Lak Imrét a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Tóth Tibor magabiztosan értékesítette. 3-1. A hazai csapat nagyot küzdött emberhátrányban, és három gólt szerezve teljesen megérdemelten győzött a sokat hibázó Mosonmagyaróvár ellen.

Így látták az edzők

Oláh Attila: – Hetek óta érett az első győzelmünk, nagy öröm, hogy ez az első hazai bajnokinkon össze is jött. Rengeteg hiányzónk volt, de nagyot küzdöttünk. Ez a szív diadala volt, hiszen emberhátrányban tudtuk behúzni a győzelmet.

Varga László: – Az első félidőben megnyerhettük volna a mérkőzést, de megint kihagytuk a helyzeteinket, ezt pedig most megbüntette az ellenfél. Az eddig jól működő védekezésünk is csődöt mondott, és nem is futottunk annyit, mint a korábbi mérkőzéseinken. Sajnálom, hogy kikaptunk, de ezek is mi vagyunk.