Nyártól Iványi Dalma, a magyar női kosárlabdázás egyik ikonikus alakja lesz az UNI Győr MÉLY-ÚT vezetőedzője. A 44 éves szakvezető megbízatása három plusz két évre szól. Iványi mellett sikerült megszerezniük a győrieknek Székely Norbertet, a magyar női válogatott szövetségi kapitányát. Székely a Széchenyi Akadémián szakmai tanácsadóként segíti a munkát.

Iványi Dalma játékosként tízszeres magyar bajnok, tizenegyszeres Magyar Kupa-győztes, kétszeres Euroliga-bronzérmes. A magyar válogatottban 1995 és 2007 között 134 alkalommal szerepelt, négy alkalommal (1995, 1997, 2001, 2003) játszott az Európa-bajnokságon és egyszer a világbajnokságon (1998) is. Háromszor volt tagja az Euroliga All Star európai válogatottjának (2006, 2007, 2008). Neve összeforrt a pécsi kosárlabdával, így komoly fegyvertény, hogy a zöld-fehéreknek sikerült szerződtetni az elmúlt időszakban a PVSK-nál szakmai igazgatóként dolgozó Iványi Dalmát, aki egyébként az U18-as női válogatottnál Völgyi Péter, a felnőtt női válogatottnál Székely Norbert egyik segítője.

Az UNI Győr elnöke, Fűzy András így nyilatkozott arról, miért Iványi Dalmára esett a választás a kispadra:

„Kifejezetten hosszú távon szeretnénk megoldani a szakmai vezetést. Olyan edzőt kerestünk, aki fiatal, ambiciózus, de a kosárlabdában kiemelkedő eredményei, tapasztalatai vannak. Régi tervünk és vágyuk teljesül azzal, hogy Dalmát szerződtettük, hiszen többször kerestük különböző feladatokra. Most minden úgy alakult, hogy végül igent mondott. Ismeretségünk már huszonöt évre tekint vissza, emellett személyesen már hatodik éve együtt dolgozunk a különböző válogatottaknál.

Dalma kosárlabdáról kialakított filozófiája, a személyisége, meglévő szakmai tudása alapján nem is volt kérdés, hogy örömmel látjuk a kispadon, ráadásul személye illeszkedik a klub koncepciójába, miszerint minőségi magyar kosárlabdázókat szeretnénk nevelni, akikkel kimagasló eredményeket érhetünk el az NB I-ben, illetve a nemzetközi szinten.

Mindezt nem pár hónap, esetleg egy év alatt szeretnénk, a legfontosabb, hogy a tudatos építkezés, a türelem. Ennek is szól a hosszú távú szerződés. Nem elhanyagolható, hogy Dalma személyében igazi élő legendát tudunk példaképként állítani a fiatal játékosok felé. Szintén ennek a koncepciónak a része, hogy az akadémia szakmai tanácsadójának felkértük Székely Norbertet, aki el is vállalta a feladatot. Az első csapat szakmai stábjának Fűzy-Antolovics Adél és Merim Mehmedovic lesz. Merim továbbiakban azt a feladatot is ellátja, amiért eredetileg Győrbe érkezett, a speciális, egyéni képzés lesz a feladata, a tehetség csoportok, a fiatal játékosok fejlődését koordinálja.”

Iványi Dalma nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a győri csapat rá gondolt, és ennyire kitartóan kereste: „Mikor befejeztem a pályafutásomat, tudtam, hogy edzősködni szeretnék, de abban is biztos voltam, hogy apránként építem fel edzői karrieremet, a felnőttekhez még nem éreztem akkor készen magamat. Ennek megfelelően a különböző korosztályokban gyűjtöttem a tapasztalatokat, a felnőtt válogatott melletti edzősködés is sokat segített. Bevallom, úgy terveztem, még egy-két évet várhat magára a nagy kihívás, de most jött ez a nagyon szimpatikus felkérés, ami felgyorsította a folyamatokat. Minden amellett szólt, hogy szintet lépjek, kipróbáljam magam ezen a szinten is.

Éreztem, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Tény, hogy eddig minden Pécshez kötött, de a győri klubnál is több pécsi származású kollégám lesz, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, így nem leszek teljesen idegen. A családom is jön velem, nyolcéves fiam és ötéves lányom is nagyon izgatottan várja az új életet.

Itt szeretném megköszönni a PVSK-nak az elmúlt időszakot, nagyon szép feladat volt szakmai igazgatóként építeni a klubot, remélem, sok szép sikerben lesz részük. Ahogyan nekünk is Győrben. A győri ajánlatban rendkívül vonzó volt, hogy hosszú távra terveznek, nem azonnal kell a csúcsra felérni, ebben az esetben valószínűleg nem is vállaltam volna a feladatot. Bízom benne, eredményes időszak vár rám, ránk Győrben, nagyon örülök, hogy Székely Norbert is szerepet vállal ebben. Hiszem, hogy noha elsődlegesen a győri kosárlabda sikereiért dolgozom, a későbbiekben ebből a magyar női kosárlabdázás is profitálni tud.”