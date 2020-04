Kiprich József: Nem mondom, izgultunk kicsit

Csoportelsőként jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnokságra 35 éve. A csapat tagja volt a Tatabánya egykori kiválósága, hetvenszeres válogatott csatára, Kiprich József.

Bécsi győzelem

Magyarország futball-lázban égett az 1980-as évek közepén is. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság után az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnoki részvételt is kivívta a magyar válogatott. Előbbit Mészöly Kálmán, utóbbit Mezey György szövetségi kapitányok vezetésével. Szinte napra pontosan 35 évvel ezelőtt, selejtezőcsoportjában az osztrákok elleni bécsi győzelem (Ausztria–Magyarország: 0:3) a sikert jelentette a magyar labdarúgó-

válogatott számára, csoportelsőként jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra, megelőzve Hollandiát, Ausztriát és Ciprust. A „sógorokat” parádés játékkal lepték meg a magyarok a bécsi Hanappi stadionban. A meccs egyik főszereplője a Tatabányai Bányász SC, később a Feyenoord kiválósága, Kiprich József volt, aki két remekbe szabott gólt lőtt az osztrákok hálójába már az első félidőben. A második félidő elején Détári Lajos állította be a 3:0-ás végeredményt. Kiprich József hetvenszeres magyar válogatott – 28 gólt szerzett magyar címeres mezben – természetesen szívesen emlékezett erre a mérkőzésre.

Mint hazai pályán

„Fontos találkozó volt ez számunkra, hiszen ha nyerünk, csoportelsőként már kijutottunk a világbajnokságra, a siker küszöbén álltunk! Amikor nagy tétje van egy összecsapásnak, az sokakra bénítólag hat. Ezzel mi nem így voltunk, a csapatot ez inkább feldobta. Jól játszottunk, mindegyikünk hozzátett valamit a sikerhez. Mezey György szövetségi kapitány jól összerakta a gárdát, minden posztra megtalálta azokat a játékosokat, akik a legmegfelelőbbek voltak az elképzeléseihez. Nem mondom, izgultunk egy kicsit, de mikor kifutottunk a gyepre, mindez elmúlt. Ráadásul azt hittük, hazai pályán játszunk, hiszen a lelátóról több ezer magyar szurkoló jött el buzdítani bennünket! Fantasztikus hangulata volt már ekkor a mérkőzésnek” – kezdte Kiprich József.

Jött a hideg zuhany

„Az első gól előtt nagy lendülettel az osztrák térfél közepéről indultam, két csel után már a 16-os vonalán belül voltam és a kiinduló osztrák kapus, Koncilia mellett a kapu bal alsó sarkába lőttem a labdát. A második találat inkább szemfüles gól volt, Nyilasi fejéről pattant a labda elém, nekem már csak be kellett pöckölni a labdát Koncilia mellett. Ekkor már éreztem, az osztrákoknak nem lesz erejük a maguk javára fordítani a mérkőzést. És akkor, a második félidő elején jött Détári Lajos gólja, amely megpecsételte az osztrákok sorsát. Csoportelsőként jutottunk ki a mexikói világbajnokságra, nagy volt az örömünk! A világbajnokságon játszani nagyszerű élmény, nem hasonlítható semmi máshoz, fantasztikus hangulata volt. Sajnos a Szovjetuniótól egy hatost kaptunk,

Kanada ellen hoztuk a kötelező győzelmet, a későbbi harmadik helyezett franciáktól 3:0 arányban kaptunk ki. Felfokozott futball-láz volt, a nemzetközi sajtó a legjobb négy közé jutásra is képesnek tartotta a magyar válogatottat, aztán jött a hideg zuhany.

Haladás kis léptekkel

Azt a csapatot pedig együtt kellett volna tartani, néhány fiatal játékossal kiegészítve” – emlékezett vissza a hetvenszeres magyar válogatott futballista, aki szerint jelenleg ha nem is nagy léptékkel, de halad előre a magyar futball – a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi igyekszik a legjobb csapatot összerakni.