Kétszer több volt a lőtt, mint kapott gól az Audi-ETO–MTK felkészülési meccsen – Fotók

Az Audi-ETO második felkészülési mérkőzését játszotta tegnap. Balatonbogláron egy hete a vártnál is magabiztosabban verte a DVSC gárdáját, most pedig hazai környezetben azt az MTK-t fogadta az Audi-arénában, mely a hét közepén ugyan simán kikapott a Ferencvárostól, de a szünetben még Golovin Vlagyimir tanítványai vezettek öt góllal.

Nem megszokott, hogy Győrben az első nyári felkészülési mérkőzésen kong a lelátó, de a koronavírus-járvány miatt végül a győri klub úgy döntött, nem kockáztat. Bár a jogszabályok elvileg lehetővé teszik a nézők beengedését, de most zárt kapuk mögött találkozott egymással a két gárda. A felvezetés azonban olyan volt, mintha közönség is lett volna, a győri játékosok az AC/DC-re vonultak be, a tapsot és az éljenzést a csapattársak „szolgáltatták”. Különösen azok a társak kaptak nagyobb ünneplést, akik nyáron csatlakoztak a csapathoz.

Akik az interneten követték a találkozót, láthatták, hogy az új szezon első győri gólját az arénában Lukács szerezte. Rajta kívül Kristiansen, Oftedal, Edwige, Hansen, Fodor, a kapuban pedig Solberg kapott lehetőséget. A győriek igencsak elkapták a ritmust, mondhatni ott folytatták, ahol a Debrecen ellen egy hete abbahagyták. Fokozatosan növelték az előnyüket. Negyedóra után a középső blokkot kicserélte Danyi Gábor, jött Amorim, Kurtovic, Nze Minko és Brattset. A lendület nem tört meg, így a szünetben kétszer annyi gólnál járt az ETO, mint ellenfele.

Fordulás után Glauser állt a kapuban, a széleken Görbicz és Faluvégi váltotta a társakat. Kicsit talán nehezebben nőtt a különbség, tíz perccel a vége előtt 35–21-re vezettek a zöld-fehérek, a hajrát azonban 7–0-ra megnyerték. Nyilván csak azért, hogy tartsák magukat ahhoz a számmisztikához, hogy pontosan kétszer annyi gólt lőjenek, mint az MTK.

Az biztos, ha lettek volna nézők, megtapsolták volna a győri csapatot, mely láthatóan kiváló állapotban van bő három héttel a remélt szezonnyitány előtt.

Audi-ETO–MTK 42–21 (22–11)

Győr, felkészülési mérkőzés.

Audi-ETO: Solberg 1 – Lukács 5, Kristiansen 7, Oftedal 6/1, Edwige 2, Hansen 2, Fodor 3. Cs.: Glauser (kapus), Brattset, Görbicz 3/2, Amorim 5, Kurtovic 3/1, Ne Minko 3, Faluvégi 2. Edző: Danyi Gábor.

Danyi Gábor: – Láthatóan nagyon egyben vagyunk, de továbbra is óva intek mindenkit attól, hogy elbízza magát. Lesz még hullámvölgy a játékunkban. Ennek ellenére elégedett vagyok, jól dolgoznak a lányok, kiéheztek a játékra. Csak elismeréssel szólhatok mindenki hozzáállásáról.