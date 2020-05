Később döntenek az Audi ETO-nál az edzésekről

Hivatalosan mától már tarthatnak csoportos edzéseket a sportklubok, így akár az Audi-ETO női csapatának játékosai is találkozhatnának.

Viszont egyelőre még biztosan nem állnak edzésbe az ötszörös BL-győztes klub játékosai, melynek több oka is van.

„Kezdjük ott, hogy a külföldiek jelenleg hazájukban tartózkodnak, ha most vissza is utaznának, két hét karantén várna rájuk. Az is biztosnak tűnik most már, hogy a következő szezon szeptemberben kezdődik, addig nem lesz tétmeccs senkinek sem. Ez a kezdés egyébként a hagyományos szezonrajtot jelenti, és elvileg arra megvan a felkészülési program. Most azt is vizsgálni kell, hogy van-e értelme előbb elkezdeni a munkát. Több elképzelést is kidolgoztunk, de döntés még nem született. Egyelőre az a legfontosabb, hogy ahogyan eddig, úgy ez­­után is mindenki vigyázzon az egészségére. Amint biztosat tudunk az edzések menetéről, arról hírt adunk. Továbbra is reméljük, mielőbb rendeződik a helyzet, és nézőink, szurkolóink előtt kezdődik majd a szezon szeptemberben” – mondta Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője.