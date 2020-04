Kammerer Zoltán ugrásra készen áll: otthon barkácsol, főz és edz

A koronavírus-járvány miatt több mint egy hónapja nem hagyta el Gödöt, mégsem változott sokat a napi rutinja a győri Graboplast VSE háromszoros olimpiai bajnok kajakosának, Kammerer Zoltánnak.

„Bevallom, mikor hazajöttünk a spanyolországi edzőtáborból, kicsit féltem, hogy a karanténban majd lassan telnek a napok, unatkozni fogok, de éppen ellenkezőleg, csak úgy repül az idő – kezdte Kammerer Zoltán. – Pedig még egy mozicsatornára is előfizettem, de a tévét sem kapcsoltam be azóta… Sikerült viszont kialakítanom egy napirendet, gyakorlatilag ugyanúgy tudok edzeni, mint máskor, viszont azzal, hogy itthon vagyok, rengeteg olyan dologra jut időm, amire korábban nem. Füvet nyírok, ősrégi kismotorjaimat, kerékpáromat bütykölöm. Heti egyszer megyek bevásárolni, ugyanakkor anyukámékhoz sajnos nem tudok átmenni, hogy jó ételeket egyek, így magamnak kell főzni. Ez azért egy kicsit nehezíti a mindennapokat.”

Ami az edzéseket illeti, Kamera – ahogyan szinte mindenki hívja a sportolót – elmondta: ebben a bizonytalan időben is tartja a formáját.

„Igyekszem készenlétben lenni. A nap során van egy hosszabb vízi edzésem itt a Dunán, általában húsz-huszonnégy kilométert evezek, emellett csinálok egy kemény szárazföldi tréninget is, ami lehet futás vagy kondi – folytatta a kajakos. – Tudom, milyen állapotban kell lennem ahhoz, hogy ugrásra készen álljak. Gondolom, ha lesz verseny, akkor legalább egy-másfél hónappal előtte szólnak, mert nagyjából nekem annyi idő elég lesz, hogy felkészüljek rá.”

A legrutinosabb magyar kajakos nem csak a formájával kapcsolatban ennyire tudatos. Hiába 42 éves, az olimpia elhalasztása sem ejtette kétségbe, továbbra is az a célja, hogy ott lehessen Tokióban.

„Nem volt kérdés, hogy folytatom Tokióig, most, hogy egy évvel elhalasztották a versenyt, az én szempontomból még jól is jött. Nem fizikálisan vagyok belefáradva abba az életformába, amit harminchárom éve csinálok, hanem inkább szellemileg. Mindig szerettem volna több időt itthon tölteni, most ez megadatik, számomra ez jelenti a feltöltődést. Egy év alatt a fizikai állapotom pedig nem fog romlani. Nyilván nem mondhatjuk, hogy az idő nekem dolgozik, de bizonyos szempontból mégis, mert akivel elvileg párost fogok menni, ő egy fiatal srác, aki jövőre még jobb lesz. Ami mindenképpen pozitív, hogy a támogatóimon és a klubomon is azt érzem, adnak még egy év bizalmat, így meg tudom hosszabbítani a pályafutásomat. Bár a jelenlegi helyzet nem jó, én ezeken keresztül megtaláltam a pozitívumokat.”

A páros várhatóan a Gál Péter, Dombvári Bence és Varga Ádám hármasból kerül ki, jelen állás szerint utóbbinak van a legnagyob esélye arra, hogy összeüljön a háromszoros olimpiai bajnokkal.

„Gál Peti az edzőtáborba nem jött el velünk. Bencével igazán erős párost alkothatnánk, ugyanakkor ha Ádámmal mennék, Dombvári pedig esetleg Noé Zsomborral, akkor két erős egységünk lehetne, nagy versenyt vívhatnánk már a válogatón is. Az elmúlt időszakban Bencével és Ádámmal is jól eveztünk együtt, jó tempót tudtunk menni, de márciusban megszakadt a folyamat. Meglátjuk, milyen lesz a folytatás” – fogalmazott a kajakos, aki szívesen segít másnak is, hogy milyen edzéseket végezzen.

„Nekem szerencsém van, szinte a Duna tövében lakom, otthon saját konditermem van, de akinek ez nem adatik meg, az is tud edzeni. Napi egy kardioedzés mindenképpen kell, a vízi munka helyett szárazföldi gyakorlatokat is lehet végezni, ebben nagy segítség lehet az ugrókötél, illetve a saját testsúlyos edzés is rendkívül hatásos. Az edzésmunkát úgy kell felépíteni, hogy előtte tűzzön ki mindenki célokat maga elé. A lassan járj, tovább érsz elv ebben az esetben nagyon hasznos” – vélekedett Kammerer Zoltán, aki klubtársával, a kenus Balla Virággal a magyar szövetség egyik #eddzotthon epizódjában is szerepel majd.

„A saját testsúlyos kondiedzés a mi gyerekkorunkban sajnos nem volt divat, ezért fáj a derekam, néha a vállam, a könyököm. Ebből a szempontból nekem is jó ez az időszak, és mindenkinek ajánlom ezeket a jól kombinálható edzésfajtákat” – zárta szavait Kammerer.