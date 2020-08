Jó megyei eredmények a bajnokságokon

Az elmúlt hetekben több versenyen is sikeresen szerepeltek a megyei atléták. Előbb Budapesten a junior és U23-as, majd legutóbb a debreceni ifjúsági ob-n vettek részt a sportolók.

A Győri AC versenyzői közül a junior- és U23-as bajnokságon Deák Bence megnyerte a junior, férfi 3000 m akadályt (ideje: 9:41.17 perc). Második lett Fábián Eszter (U23, női gerelyhajítás, 41,60 m, egyéni csúcs) és Marx Balázs (junior, férfi 5000 m, 15:40.27 perc). Harmadik helyen végzett Döme Adél (U23, női rúdugrás, 3,40 m), Deák Bence (junior, férfi 5000 m, 15:43.90 perc, egyéni csúcs), valamint Fábián Eszter (U23, női súlylökés, 10,47 m, egyéni csúcs). Negyedik helyen zárt Erdélyi Katinka (U23, női 5000 m, 18:25.45 perc, egyéni csúcs és női 1500 m, 4:57.05 perc) és Luka Ádám (U23, férfi súlylökés, 12,83 m), míg Marx Bálint (junior, férfi 3000 m akadály, 10:12.07 p, egyéni csúcs) ötödik helyezést ért el.

Harmadik legjobbak

Az ifjúsági ob-n tizenhét GYAC-versenyző vett részt.

Első lett Pintér-Horváth Mátyás (800 m, 1:56.42 p), második helyen végzett Gyimóthy Réka (1500 m, 4:54.94, egyéni csúcs), Gottwald Előd (hármasugrás, 13,10 m, egyéni csúcs) és Jó Alíz (800 m, 2:17.22 p, egyéni csúcs), míg harmadik helyen zárt Pintér-Horváth Mátyás (400 m, 50.51 mp, egyéni csúcs). Negyedik helyet szerzett Molnár Vivien (1500 m, 5:04.88 p, egyéni csúcs), Horváth Márk (súlylökés, 14,81 m) és Gyimóthy Réka (3000 m, 10:55.21 p), ötödik lett Jó Alíz (400 m, 59.89 mp, egyéni csúcs) és Kovács Luca (gerelyhajítás, 37,07 m), míg Buruzs Réka (kalapácsvetés, 35,16 m), valamint Molnár Vivien (3000 m, 11:20.54 p, egyéni csúcs) hatodik lett.

Petráhn Barbara szakosztályvezető elégedetten értékelt: – Mindenki számára nehéz időszak után azt gondolom, jól teljesítettünk. Büszkék vagyunk a gyerekekre, az edzőkre, hiszen a helyezéseken túl időeredményben, méterben is jól teljesítettek, számos egyéni csúcs született a viadalokon. Az érmek számában országosan öt, a vidékiek közül két klub előzött meg bennünket, de ezek mindegyike kiemelt klubok, akadémiák.

Egyéni rekordok

A győri Horn-Bercsényi DSE is eredményesen vette az akadályokat az ob-ken. A junior- és U23-as viadalon hat érmet szereztek a győriek. Közülük kiemelkedett Répássy Hanna, aki 400 és 800 méteren is bajnok lett. A rövidebb távon 55,33 mp-es, a hosszabbikon 2:09,09 perces idő kellett a sikerhez. Hanna sikereire egy korábbi győri atléta is felfigyelt: a ma már üzletemberként dolgozó Molnár Szabolcs felajánlását a verseny előtti héten vette át a sportoló.

Simon Virág szintén két éremmel térhetett haza. Ő ezüstérmet szerzett 400 méteren (57,73 mp), míg 100 méteres síkfutásban az előfutamban egyéni csúcsot (12,15 mp) futva került döntőbe, ahol a nagy esőzés után 12,26-os idővel a harmadik helyen végzett.

Az U23-asok között Kalácska Áronnak 400 méteres gátfutásban jött ki jobban a lépés, itt egyéni csúccsal (54,72 mp) második lett, fő versenyszámában, 110 méter gáton a döntőben hibás rajt miatt kizárták.

Sorok Klaudia 100 méter gáton második lett (13,83 mp), 100 méter síkon (12,16 mp) kevéssel lemaradva a dobogóról a negyedik helyen futott be, emellett 200 méteren szintén közel került a dobogóhoz, a 25,44-es ideje a negyedik helyet jelentette.

Az ifi ob-n négy versenyzővel vett részt a Bercsényi. Közülük Vecsey László 400 méteren második lett (50,17 mp), míg 200 méteren 22,74-es idővel a negyedik helyen ért célba.

Negyedik lett 400 méteren Varga Milán, aki egyéni csúcsot futott (51,07 mp). A fiatal atléta 200 méteren 8. lett (23,50 mp), de az előfutamban 23,22-es idővel megjavította egyéni csúcsát.

Farkas Roland szakosztályvezető így értékelt: – Nem a helyezések, hanem az egyéni csúcsok száma mutatja, hogy jól sikerült a felkészülés. A nehéz időszakban is kiváló volt atlétáink hozzáállása, mikor nem volt közös edzés, akkor is megcsinálták, amit számukra előírtunk. Répássy Hanna kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a junior-vb-szintet megfutotta, igaz, a világversenyt egy évvel elhalasztották.

Értékes helyezések

A Mosonmagyaróvári AC is részt vett az országos bajnokságokon. A felnőtteknél férfi magasugrásban Horváth Koppány negyedik lett (2,11 m). Az ifjúságiak versenyén férfi 110 méter gáton Babos Ármin Dominik második (14.32 mp), távolugrásban ötödik (6,44 m) lett. A junior és U23-as ob-n Horváth Koppány megnyerte a férfi magasugrást (2,04 m), míg távolugrásban ötödikként zárt (6,53 m).

A Soproni AC versenyzői közül az ifjúságiaknál női 200 méteren Simon Gabriella 27.03 mp-es idővel hatodik, a junior- és U23-as viadalon női 1500 méteren Köcsky Tamara negyedik lett (4:56.74 p).

A SFAC 1900 atlétái a közelmúltban Veszprémben versenyeztek. Kovács Boldizsár 800 méteren első (2:32.28 p), 60 méteren második (9.06 mp), Papp Marcell 60 méteren ugyancsak második helyen ért célba (9.53 mp), míg 800-on harmadikként zárt (2:45.78 perc). Kiss Dániel ugyanakkor megnyerte a 60 métert (9.97 mp).