Isztambuli küldetés – A győri láb nélküli sportoló próbát tesz arra, hogy átússzon Európából Ázsiába

A járvány miatt Patkás Tomi nem mondott le a sportról, az ismert győri paraúszó április eleje óta edzett az ikrényi strandon. Az utóbbi hónapokban a Balaton „szokásos” legyőzősével és osztrák Alpokban tartott nyílt vízi versenyekkel készült élete egyik fő kihívására: az Európát Ázsiától elválasztó tengerszoros, a Boszporusz legyőzésére.

Hidak

„A karantén idején nem csupán fogytam 14 kilót, eltökéltebb lettem a téren, hogy próbálom véghez vinni a tervem. A nyári úszásaim hidakról szólnak. Először Győrben úsztam a Rábából a Mosoni-Dunába. Következő évben Kunszigetről jutottam el Győrig a Mosoni-Dunán. Tavaly a Fertőben Magyarország és Ausztria határán keltem át, 2020-ban pedig Európából Ázsiába tartok. A kontinensek között átívelő úszásra a Boszporuszon van esélyem” – kezdte a kisalföldi paraúszó.

50 ezer nevező

A világ jelentős nyílt vízi úszófesztiválját Isztambulban rendezik, az eseményről sokat mond: a főszponzor az egyik dél-koreai telefongyártó óriás. A 2000-es évek eleje óta hagyományosan 2500 úszó kap esélyt a Boszporusz legyűrésére. Hatalmas a túljelentkezés – évről évre több mint 50 ezren ugranának a tengerszorosba – a helyek száma azonban véges.

„A törökök esélyt biztosítanak a paraúszóknak is, de itt is óriási a tülekedés. Másfél hete kaptam zöld lámpát véglegesen. Mányoki Attila, a kiváló magyar hosszú távúszó közreműködésével vettem fel a kapcsolatot a török szervezőkkel. A fő beugró, hogy az úszó fél óra alatt teljesítsen 800 métert. Tőlem olyan videót kért Emre Seven, az egyik szervező, amelyen 100 métert tettem meg az új győri uszodában. Látni akarták az úszásom, kutyakomédiának itt nincs helye. A felkészülés kezdetén teszteltem magam a vizsgafeladaton. Téli időben még 31 perc alatt úsztam le, két hete viszont már 29 perc alatt teljesítettem a 800 métert. A határon mozgok, ám úgy érzem: jók a kilátásaim Isztambulban” – mondta bizakodva Tomi Rocky.

Nem szabad lesodródni

S miért veszik oly komolyan a szintidőt a törökök? Nos, a világ hajózásának egyik ütőere a boszporuszi szoros. Az óriási teherforgalmat mindössze hat órára (!) engedik lezárni a verseny kedvéért. Három futamot indítanak, az összes úszónak két órája van arra, hogy végigérjen a 6,5 km-es távon. „Átlagosan másfél km/óra a sebességem, ezt rövid időre fel tudom emelni 1,7-1,8 km/órára.

A szoros sodrása segíti a versenyzőket, az ár gyorsít mindenkit. Vigyázni kell azonban arra, hogy senki ne térjen le a kijelölt pályáról. Állítólag, ha Michael Phelps sodródna le az útvonalról, akkor ő sem lenne képes célba érni két órán belül. Normális esetben a pályát szombaton katamaránnal bejárják az összes úszóval, ez most a vírushelyzet miatt elmaradt. Nincs mit tenni, így kell helytállni” – hallottuk Tomitól.

Csak az úszás

„A vírustól nem tartasz? Törökország vörös listás jelenleg” – vetettük fel. „Amint hazajövök, elvégeztetem a szükséges tesztet. Egyelőre nem foglalkozom a járvánnyal, az úszásra fókuszálok. Annak örülök, hogy a segítőim között lesz egy isztambuli úr, Kubilay Karahan, aki lelkes rajongója a kultúránknak, alapszinten beszéli a nyelvünket és magyar táncesteket szervez a török fővárosban” – búcsúzott az akaraterejéről ismert győri láb nélküli úszó, aki péntek reggel ült az isztambuli repülőre Bécsben.