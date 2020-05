Ismét megtelt a kajaktelep Győrben

Múlt héten megkezdték az edzéseket a győri Graboplast VSE kajakosai és kenusai. Mint azt Weisz Róbert szakosztályvezető elmondta: a korlátozások feloldása után megtervezték az újraindulást, és az eddig tapasztalatok nagyon kedvezőek.

„Fokozatosan, kisebb csoportokban kezdtük az edzéseket. Már az első napokban látszott, nagyon kiéheztek a versenyzők arra, hogy közösen és a vízen edzhessenek. Gyakorlatilag teljes létszámmal jelennek meg az edzéseken a sportolóink, még a legkisebbeknél is” – mondta Weisz Róbert, aki kiemelte: az általános szabályokra mind az edző kollégák, mind a sportolók nagyon odafigyelnek.

„Folyamatos a takarítás, a fertőtlenítés, de összességében azért mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint a teremsportot űzők, hiszen a vízen megvan a kellő távolság a versenyzők között” – folytatta a klubvezető.

Elsősorban az egyes hajókban mennek a sportolók, néhány kiemelt egység tud párosban is vízre szállni. Nemcsak Győrben indult be egyébként az élet, hanem országos szinten is.

„Azokban a számokban, amelyekben még nincs tokiói kvóta, Hüttner Csaba szövetségi kapitány döntése értelmében a következő időszakban három alkalommal lesznek edzésversenyek, s meghívással lehet odakerülni. Az érintett egységek a férfi kajak és kenu kettes, a férfi és a női kenu egyes. Férfi kajak négyesben ugyan van kvóta, de három hajó rendszeresen megmérkőzik egymással, hogy kialakulhasson a legütőképesebb egység az olimpiára. Ezeken a viadalokon szerencsére több győri is érdekelt lesz, így a kajak párosoknál Kammerer Zoltán és Erdőssy Csaba, a kenusoknál Takács Mihály, Krasznai Péter, a női kenusoknál egyesben Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kap lehetőséget” – árulta el Weisz Róbert.

Az első edzésverseny május 26-án lesz, július végéig kerítenek sort a további két alkalomra, és mindegyik Szolnokon lesz. A későbbiekben hasonló megoldással az ifjúsági és a serdülőválogatottak is megmérettetnek majd.

Ami a versenynaptárt illeti, augusztus végéig biztosan nem lesz világverseny. A júliusi, szegedi nem olimpiai számok vb-jét a tervek szerint szeptember második felében rendeznék meg. Itt az olimpiai számokban is lesznek futamok, de nem világbajnoki, hanem Világkupa-aranyért lapátolnának a versenyzők.

Szeptember közepén lenne ugyancsak Szegeden az Olimpiai Reménységek Versenye, ahol eredetileg a 15 és 17 éves korosztály vesz részt, ám mivel az ifjúsági vb elmarad, így a 18 évesek is elindulhatnak.

Július második felétől egyébként beindulhatnak a hazai versenyek, egyelőre regionális keretek között és zárt kapuk mögött. Egy viadal Győrben is lenne.

A gyorsasági magyar bajnokságokat augusztus utolsó hetére tervezi a szövetség. A maratoni szakág számára ebben az esztendőben nem rendeznek vb-t, a norvégiai helyszín októberben már igencsak kockázatos lenne az időjárás miatt.

A július végi, csepeli Európa-bajnokság október első hétvégéjére kerülne át a tervek szerint. Az idei évtől Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokság nevet viselő rendezvényt két részre bontják. A felnőttek és az ifik szeptemberben Tokajban harcolnának az érmekért, emellett ez egyben válogató is lenne az EB-re. A többi korosztály (serdülő, gyermek, kölyök) október második hétvégéjén Győrben szállna vízre a bajnoki érmekért.