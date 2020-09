Ismét emlékmérkőzéssel készül a szezonra a győri kosárcsapat

Idén is a Fűzy Ákos-Tapodi Péter Emlékmérkőzéssel készül az NB I-es idényre a 2019-ben bajnoki negyedik UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata.

A klub honlapjának híradása szerint a csütörtöki sajtótájékoztatón Fűzy András elnök emlékeztetett arra, hogy hét éve szenvedett súlyos buszbalesetet az együttes, amely Sopronba tartott edzőmeccsre. A Vitnyéd előtti szerencsétlenségben Fűzy Ákos vezetőedző és Tapodi Péter klubigazgató életét vesztette, s azóta minden évben mérkőzéssel emlékeznek a szomorú eseményre.

„Szomorú apropója van ennek a meccsnek, de a múltat nem szabad feledni” – jelentette ki Fűzy András klubelnök. „Klubunk ráadásul idén tizenöt éves, hiszen 2005-ben költöztünk át Sopronból Győrbe. A Sopronnak ezúttal is köszönjük, hogy eljön az emlékmérkőzésre, melyet a jelen állás szerint nézők előtt rendezhetünk meg. Belépő ezúttal sincs, pontosabban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mindenkitől kérünk egy labdát, melyet most nem kell a pályára dobni, a bejáratnál kell leadni. Ezeket a játékokat győri és Győr környéki óvodák, iskolák kapják majd meg, ahogyan az elmúlt években is” – tette hozzá az elnök, aki a felkészülés nehézségeiről is beszélt a koronavírus-járvány közepette.

„A jelenlegi határzár miatt nem könnyű lekötni mérkőzéseket, de mindent megteszünk, hogy felkészüljünk a bajnokságra, mely a tervek szerint október elején elkezdődne, más kérdés, hogy hivatalos versenynaptár még nincs. Hetekre, hónapokra előre lehetetlen tervezni, gyakorlatilag naponta kell fontos döntéseket hozni. Itt jelezném, hogy elvégeztettük a koronavírus-tesztet, és szerencsére mindegyik esetben negatív lett” – mondta Fűzy András.

A hetedik Fűzy Ákos-Tapodi Péter Emlékmérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a győri Egyetemi Csarnokban.