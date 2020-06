Hallgatókat vontak be a kosárcsapat népszerűsítésébe Győrben

Az évről évre európai kupainduló Uni Győr Mély-Út női kosárlabdacsapat ismertségének növelésére dolgoztak ki javaslatokat a Széchenyi István Egyetem hallgatói azért, hogy minél többen ismerjék a csapatot, járjanak ki a mérkőzéseikre és szeressék meg ezt a sportot. A klubnak fontos, hogy együttműködjön az intézménnyel.

„A munkaerőpiacon a szaktudás mellett egyre inkább szükség van a kreativitásra, a problémamegoldó és kapcsolatépítő képességre, a rugalmasságra, a jó kommunikációra, valamint arra, hogy valaki csapatban tudjon dolgozni. Ezek fejlesztése projektszerű oktatást igényel” – dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára kérdésünkre ezzel indokolta, miért törekszenek arra, hogy a vezetés és szervezeti kommunikáció tantárgy során a nappali tagozatos résztvevők valós gyakorlati feladatokon dolgozzanak. Tavaly az volt a feldolgozandó téma, hogy milyen (bel)várost szeretnének az egyetemisták, a mostani félévben pedig az, miként lehetne az Uni Győr Mély-Út NB I-es női kosárlabdaklub ismertségét és nézőszámát növelni.

Mesterszakos egyetemistákból álló sokszínű csapat jött össze: voltak köztük olyanok, akik vezetés és szervezést vagy marketinget tanulnak, de olyanok is, akik például logisztikai menedzserek, mérnöktanárok, mechatronikai, logisztikai, jármű- vagy villamosmérnökök lesznek. „Az órákon igyekszünk a legújabb vezetési és menedzsmenttapasztalatokat, elméleteket is megismertetni, hiszen valószínű, hogy a hallgatók vezetőként, de mindenképpen vezetőkkel dolgoznak majd. Kiemelt figyelmet fordítunk a szervezeti kommunikációra is. A mostani vírushelyzet megmutatta, hogy a megfelelő kommunikáció milyen sokat segíthet” – fejtette ki a professzor. Hozzátette: szerencse volt, hogy a távoktatás márciusi bevezetése előtt öt órát személyesen meg tudtak tartani, amelyeken Béki Gábor marketingvezető és Török Ágnes, az együttes arca, egyik legjobb játékosa is beszélt a klubról. Több hallgató még egy hazai mérkőzést is meg tudott nézni, mielőtt a kosárlabda-szövetség felfüggesztette a bajnokságot.

Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta szerint a beadott dolgozatokban kiváló ötleteket adtak a hallgatók. „Javasolták a klubnak a győri fesztiválokra való kitelepülést, ami jó lehetőséget jelentene a csapat és a kosárlabda népszerűsítésére. Érdemes volna szezonkezdő és évzáró eseményt rendezni a szurkolóknak. Nagyon fontos lenne kapcsolódni az olyan egyetemi rendezvényekhez, mint a Nyitott Kapuk, a Széchenyi Egyetemi Napok vagy a kari napok, s a hallgatókkal akár kosármeccset is játszhatna a csapat. Felvetették egy szurkolói hűségprogram indítását, s azt is, hogy a marketing szakosokat be lehetne vonni a marketingtervek elkészítésébe. A projekt kapcsán kiderült, hogy a klub nem elég ismert, ezért átütőbb kommunikációra is szükség van” – sorolta az oktató.

„Klubunknak fontos, hogy együttműködjön az egyetemmel és nyitott legyen a fiatalok javaslataira. Ezért is örültünk ennek a lehetőségnek” – ezt már Béki Gábor, a rendszeres európai kupainduló Uni Győr Mély-Út marketingvezetője mondta. Hangsúlyozta, hogy sok használható ötletet kaptak, s olyanokat is, amelyeket tovább szeretnének gondolni. „Az értékes javaslatok közül kettőt emelnék ki: a közösségi médiát erőteljesebben kell használnunk, a játékosokat pedig jobban be kell vonnunk az egyetem életébe” – említette.

A projekt tetszett a hallgatóknak. Haszon Melinda, Imszticsei Beatrix, Molnár Ádám és Rublík István szerint különösen volt jó volt benne, hogy nem csak elméleti problémát oldottak meg, s remélik, ötleteik a gyakorlatban is hasznosulnak. Számukra az is hasznosnak bizonyult, hogy megismerkedhettek a kampánykészítés lépéseivel, illetve ők magunk készíthettek el egy kampánytervet. Balla Bence kiemelte, hogy csapatukkal még egy felmérést is készítettek az egyetemisták körében. „A legjobb az, hogy valós problémán dolgozhattunk, és közben teljesen szabad kezet kaptunk. A siker kulcsát az jelentette, hogy az öttagú csapatunkban járműmérnök, ellátásilánc-menedzsment és logisztikai menedzsment szakos hallgatók is voltak. Mindenki másképpen gondolkodott a témával kapcsolatban, ami emelte a munka színvonalát – fogalmazott. – Én a Szekszárd elleni mérkőzésre elmentem szurkolni, és jól éreztem magam. Várom már a csapat következő meccsét.”