Győri Audi ETO – Puhalák Szidónia: a versenyszellem otthon is uralkodó

A csapat fiatal balszélsőjét, Puhalák Szidóniát arról kérdezték, hogyan tölti a kényszerű otthonlétet.

Hogy vagy, hol vagy mostanában?

A családommal vagyok, a testvéreimmel töltöm a legtöbb időt mostanában. A mindennapos teendők; főzés, takarítás mellett sokat foglalkozom Zokival, a kutyámmal is, aki meg is van lepődve, hogy most mennyi időt tudok vele lenni.

Betartod a javasolt óvintézkedéseket?

Vásároltam maszkot és kesztyűt is. Igyekszem minden alkalommal, amikor kilépek otthonról, használni őket. Egyébként is sokat mostan a kezem és ügyeltem a higiéniára, ez most fokozottan igaz. Ha lehet, nem megyek emberek közé, ha azonban szükséges kimozdulnom otthonról, például amikor bevásárolni megyek, igyekszem kerülni az embereket, amennyire lehet.

Hogyan bírod ezt a különleges helyzetet? Hogyan telik egy napod, mivel töltöd el a szabadidődet?

Ez a helyzet senkinek sem könnyű, talán egy sportolónak még nehezebb. Mindenki szenved szerintem, aki nem végezheti a munkáját, nem csinálhatja azt, amit szeret. Ezzel én sem vagyok másképp. Amit kihasználok mostanában az az, hogy van időm kialudni magam, én imádok aludni, szóval nem kelek korán. Egyébként az itthoni edzés a napom része. A kutyámmal nagyot szoktunk sétálni. Kártyázás, olvasás, napozás tölti ki a napom nagy részét. Rendszeresen azzal telnek az estéink, hogy előveszünk valamilyen társasjátékot vagy kártyát.

