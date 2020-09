Győri aranyeső Tatán

A Széchenyi István Egyetem sárkányhajó szakosztálya a koronavírus-járvány okozta kényszerszünetet követően – újra „ringbe szállt”, és múlt szombaton fényes sikert ért el a már hagyományosnak számító XIV. Tata-kupán.

A szakosztály versenyzőinek mindkét csapata beverekedte magát a legjobbak közé, és hatalmas küzdelemben három számban is a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. Ezzel a SZE-SE Dragon Killers egy évre elnyerte a neves esemény vándorkupáját.

A csapatot ezúttal Balla Virág, a győri Graboplast VSE kenus világbajnoka is erősítette, aki szintén a győri egyetem hallgatója.

„Megtisztelő volt számomra a felkérés, hogy tudásommal és tapasztalatommal segítsem egyetemünk sárkányhajó csapatát. Ezt megelőzően csupán hobbi szinten ültem sárkányhajóban. Igazán jó kis közösség jött össze, hamar befogadtak a többiek maguk közé. Nagyon jól éreztem magam közöttük. Ezért amennyiben a kenus világversenyekre való felkészülésemet nem befolyásolja, máskor is szívesen részt veszek ezeken az igazán különleges sporteseményeken. Most a legfontosabb számomra a szeptember végi, szegedi kajak-kenu Világkupa, ahol több versenyszámban is képviselem hazánkat. Ezt követően pedig megkezdjük a hosszú felkészülést a tokiói olimpiára” – mondta Balla Virág.

Hegedüs Péter, az egyetem sárkányhajó csapatának edzője elmondta: amennyiben a vírushelyzet megengedi, az idei esztendő legfontosabb versenye a tervek szerint október 2-án lenne Győrben, ekkor rendeznék meg a Magyar Egyetemi, Főiskolai Országos Bajnokságot (MEFOB). A Széchenyi István Egyetem „sárkányai” mindenesetre készen állnak az újabb megmérettetésre.