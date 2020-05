Győri AC – Négy pályázó az elnöki székre

Új elnöke lesz hamarosan a Győri AC-nek, miután a jelenlegi elnök, Simon Csaba lemondott.

Négyen pályáznak a hamarosan megüresedő helyre: Petrahn Barbara, a GYAC jelenlegi klubmenedzsere, az atlétikai szakosztály vezetője, Nagy András, a Magyar Judo Szövetség sport­igazgatója, dr. Szalai István, a Győri Sárkányok Taekwon-do SE alapítója, valamint Csaba László korábbi cég- és sport­vezető.

A jelöltek a napokban bemutatkoztak a szakosztályok képviselőinek. A győri klubban jelenleg hét szakosztály működik: az atlétika, a birkózás, a cselgáncs, a torna, az evezés, a tenisz és a súlyemelés.

Petrahn Barbara elmondta: már hét éve dolgozik a klubnál, ezért átlátja a teljes működést, a szakosztályokkal megvan a kapcsolata, így tulajdonképpen tovább tudná vinni az eddigi munkát.

„Azt gondolom, jó úton jár az egyesület, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne még jobbá tenni. Mindenképpen fejleszteni kell a szakosztályokkal a kapcsolatot, fenntartható gazdálkodásra van szükség és sportszakmai dolgokban is együtt kell működni a sportágakkal, természetesen meghagyva számukra az önállóságot” – mondta Petrahn Barbara.

A mosonmagyaróvári Nagy András nem titkolta, a cselgáncsszövetségi munkája az olimpiáig elsőbbséget élvez, ugyanakkor azt gondolja, 2020-ban a kapcsolattartás távolról sem megoldhatatlan feladat.

„Úgy vélem, nem azon múlik a hatékony működés, hogy az elnök napi huszonnégy órában az irodában van. A lényeg úgyis a szakosztályok kezében van, a GYAC elnökének a legfontosabb feladata a város vezetésével, a létesítményt üzemeltető Győr Projekttel és természetesen a szakosztályokkal való együttműködés lesz. Emellett jó kapcsolatra lenne szükség a környező települések klubjaival, rendszeres összetartásokkal, edzőtáborokkal lehet régióközponttá tenni Győrt. Emellett a tömegeket is be kell vonzani a létesítménybe, így mindenki magáénak érezhetné ezt a klubot” – fogalmazott Nagy András.

Szalai István jogászvégzettséggel rendelkezik, tizenöt éve foglalkozik a sportjoggal is. Klubjának nemcsak alapítója, de versenyzője és edzője is, vannak világbajnok, illetve EB-érmes tanítványai is.

„Nem vagyok elfogult a saját sportágam iránt, nyitott vagyok mások felé is, amit jelez az, hogy a megyei kézilabda-szövetség versenyigazgatója is vagyok. A Győri AC-t vezetni komoly és felelősségteljes munka. A klub nagy lehetőség előtt áll, bekerülhet a kiemelt sportegyesületek közé. Elnökségem alatta arra törekednék, hogy a szakosztályi autonómia mellett kialakítsunk egy olyan célt, amelyet közösen, együttes erővel, egy irányba húzva érhetünk el” – mondta Szalai István.

Csaba László jelenleg nincs funkcióban a sportban, de úgy gondolja, korábban a multinacionális vállalatok vezetése és több sportágban is vállalt funkciója révén nagy rálátása van a sportra, tapasztalatával és kapcsolatrendszerével tudna segíteni abban, hogy a GYAC az ország egyik vezető egyesülete legyen.

„Rengeteg sportot kipróbáltam magam is, így van rálátásom a sport egészére. Úgy gondolom, a legfontosabb a szakosztályok önállóságának, felelősségének kidolgozása úgy, hogy a klubot mindenki a magáénak érezze, a GYAC-hoz akarjon tartozni. A célokat a szakosztályvezetőkkel közösen kell meghatározni” – mondta Csaba László.

A beszédek után minden szakosztály leadott egy nevet, akit biztosan nem szeretne elnöknek. A legtöbb szavazatot kapott jelölt kiesett a rostán, ám ez a név egyelőre titkos, így a közeljövőben esedékes közgyűlés elé már csak három név kerül, közülük kerül ki a GYAC új első embere.