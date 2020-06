Győr Sportjáért díj a Bercsényi iskola igazgatójának

A közelmúltban Németh Zsolt, a Győri SZC Bercsényi Miklós-középiskola igazgatója a diákok testnevelésének és sporttevékenységének fejlesztése területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként a Győr Sportjáért díjat vehette át.

Az intézményt lassan húsz éve vezető pedagógust meglepte az elismerés, melyet – mint mondta – közösen érdemelt ki az iskolai közösséggel, és azon sportegyesületekkel, melyekkel már hosszú évek óta együtt dolgoznak.

„Nélkülük én sem kaphattam volna meg ezt a díjat, mely egyébként annak visszajelzése, hogy az iskolával nem járunk rossz úton” – kezdte Németh Zsolt, aki maga is a Bercsényi padjait koptatta diákként, majd a tanárképző főiskola után el is kezdte a tanítást. Előbb a mórichidai általános iskolában, majd a csornai gimnáziumban.

„Rábaközi gyerek vagyok, de aztán úgy alakult, hogy kereken harminc éve volt iskolámba tanárként térhettem vissza. Érdekes, de egyben szeretetteljes is volt a helyzet, hogy volt tanáraim lettek a kollégák. Tizenhét éve pedig a főnökük is lettem, azóta vagyok az iskola igazgatója. A Bercsényi nevét mindig is a sporttal kapcsolták össze Győrben, de talán az egész országban köztudott volt, hogy a sport kiemelt szerepet tölt be az intézményben. Több mint negyven olimpikon érettségizett itt az idők folyamán, közülük hárman, Ábrahám Attila, Borkai Zsolt és Csollány Szilveszter aranyérmesek is lettek az ötkarikás játékokon” – folytatta az igazgató, aki maga komolyabb szinten nem sportolt, de mint minden fiú, ő is szeretett focizni. Alacsonyabb szinten edzősködött is, míg tornában és asztaliteniszben kimondottan ügyesnek tartották.

„Az én küldetésem a tanítás lett, és már az is marad. Büszke vagyok arra, hogy kiknek lehettem a tanára, megannyi kiváló sportolót és embert engedtünk ki az iskola kapuján. Hiszem, hogy ők is ugyanilyen jó szívvel emlékeznek vissza az iskola falai között eltöltött időkre” – mondta végezetül a 61 éves pedagógus.