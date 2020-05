Futsal – sikerrel szerepeltek a kónyi fiatalok

A tavalyi jó tapasztalatokra alapozva négy korosztállyal az idei futsal utánpótlás-bajnokságokba is benevezett a Kóny SE.

„Szeretnénk változatossá tenni fiatal labdarúgóink felkészülési programját, s ebbe a koncepcióba jól illeszkedik a futsal, hiszen a kis területen történő gyors mozgások, az azonnali jó döntések, a sok labdaérintés és a négy-négy elleni kisjátékok szerepet játszanak a modern labdarúgás alapjainak lerakásában, nem beszélve a kifinomultabb technikai képességek csiszolásáról – mondta Máté Szilárd, a klub utánpótlás-vezetője.

– Mintegy négy évig dolgoztam a Rába ETO futsalcsapatának utánpótlásában, ahol ezüst- és bronzérmet is szereztünk, így tudom, hogy megéri a kónyi fiatalokkal is komolyan foglalkozni. A megyei bajnokságban mindenkinek egyenrangú ellenfelei voltunk, sőt, három korcsoportban a döntőbe jutottunk, egyedül az NB III-as Mosonmagyar­óvár tudott megelőzni minket ebben a tekintetben.

A végső sikerre is esélyes U13-as csapatunk a negyedik helyig jutott, az U17-es gárdánk nagyot küzdve lett bronzérmes. A legnagyobb sikert a legfiatalabbjaink érték el. Az U11-esek a tavalyi bronz­érem után a tizenkilenc csapatos mezőnyben végig magabiztosan menetelve kerültek be a négycsapatos döntőbe – ahol csak az óváriak késztették őket nagyobb csatára s lettek a korosztály bajnokai.

Büszkék vagyunk arra is, hogy az elmúlt három évben legalább tíz játékosunkat keresték meg magasabb osztályú csapatok, de mindegyikük Kónyban maradt. Szeretnénk ezt a közösséget továbbra is együtt tartani és ezáltal fontos szerepet játszani a helyi és a környékbeli fiatalok sportolási lehetőségének biztosításában. Ehhez próbálunk minden feltételt megteremteni, s ezúton is köszönünk minden eddigi bizalmat, támogatást és segítő szándékot.”