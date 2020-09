Futball Éjszakája – Győrben a művészválogatott, Balázs Pali és Curtis is focizik

Ha kíváncsi vagy, hogy bánnak a sztárok a labdával, gyere el pénteken a Futball Éjszakára.

A Győri Közélet–Művészválogatott összecsap a stadionban, ahol olyan celebekkel találkozhatunk, mint Balázs Pali, Istenes Bence, Puskás Peti, Csóró Lali, Curtis vagy Spigiboy, valamint a meccs után értékes autogrammokat is begyűjthetsz!.

BEMUTATKOZIK A GYŐRI KÖZÉLET CSAPATA

Péntek este a Futball Éjszakája rendezvény keretein belül a Művészválogatott ellen lép pályára a Győri Közélet válogatottja. Bobory Balázs a Győr Plusz Média Zrt. vezérigazgatója, valamint Fűzy András az UNI Győr női kosárlabdacsapatának elnöke is örömmel vállalta felkérésünket.

Bobory Balázs: – Nagyon szuper kezdeményezés, az esemény kitalálóit Borsi Lászlót és fiát Borsi Dávidot ismerem is, akik néhány éve kitalálták és megalkották ezt a remek rendezvényt, ami országos népszerűségre tett szert. Örülök, hogy Győrben az ETO Stadionban is megrendezésre kerül, reméljük sokan vesznek majd részt a rendezvényen, ahol számos szórakozási lehetőség, játék, és a futball szépsége várja a kilátogatókat! Bízom benne, hogy jó mérkőzés és jó idő várható!

Fűzy András: – Nagy öröm volt számomra a felkérés, mert rég szerveztek már hasonló mérkőzést. Nagy érdeklődéssel várom a találkozót, az ellenfelet már ismerjük, többször is játszottunk egymás ellen és általában ők kerekedtek felül, de reméljük most nem így lesz. Az ETO Stadionban játszani, akár csak egy gálamérkőzésen is, de mindenkinek nagy élmény, hiszen nálunk sokkal nevesebb és jobb labdarúgók fordultak meg az elmúlt évtizedekben.

A sportszakember életét ugyan a kosárlabda köti le, de szép emlékek fűzik az ETO-hoz, és napjainkban is követi csapat szereplését.

„Folyamatosan követtem és jártam a mérkőzésekere, ha tehetem most is kimegyek és a másodosztályban is megnézem a csapatot. Jó néhány emlékezetes mérkőzést, nemzetközi kupameccset láttam és arra is emlékszem, mikor épült a stadion, sportbarátként mindig is nagy rajongója voltam az ETO-nak és máig sem változott” – tette hozzá.

VÁROSI RANGADÓ A FUTBALL ÉJSZAKÁJÁN

Péntek este 19.30-tól lép pályára az ETO Akadémia a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályú bajnokság 4. fordulójában, ahol a pályaválasztói jog cserének köszönhetően a stadionban fogadhatja együttesünk a Gyirmót FC Győr második csapatát. Az ETO listavezetőként, míg a Gyirmót egy győzelemmel és két vereséggel a 10. helyről várhatja a találkozót. A találkozót Dombi Olivér vezeti, segítői Horváth Richárd és Herm László.

PROGRAMOK:

16:00 Utánpótlás torna, 3 korosztály, korosztályonként 6 csapat

16:00 Stadion túra – gyülekező 5 perccel előtte a recepción

16:45 Stadiontúra – gyülekező 5 perccel előtte a recepción

17:30 Stadiontúra – gyülekező 5 perccel előtte a recepción

16:00 TEQ ball

16:00 Foot Darts selejtező

21:30 Foot Darts döntő értékes nyereményekért

16:00 Street Food vásár

17:00 Rendhagyó ETO töri óra Biczó Zalánnal

18:00 Győri Közélet-Művészválogatott

19:30 ETO Akadémia – Gyirmót megyei I-es mérkőzés

21:20 Tombola értékes nyereményekért

22:00 ETO Szurkolók – ETO öregfiúk /edzők – mérkőzés 23:00-ig

Beléptetés:

Felnőtt karszalag: 500 Ft

Gyerek karszalag: 100 Ft

A belépő mellé mindenki kap 1 db tombolaszelvényt, amivel az esti sorsoláson értékes nyereményeket nyerhet!