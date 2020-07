Fókuszban a fiatalok – Hét játékossal erősített a Credobus Mosonmagyaróvár

Hét új játékos érkezett a nyáron az NB III Nyugati csoportjában szereplő Credobus Mosonmagyaróvárhoz.

Nagy erőssége lehet a csapatnak a legutóbb Ajkán szereplő, ETO nevelés Illés Dávid és a korábban Vácott is megforduló D’Urso Giuliano. A román másodosztályban szereplő Csíkszeredától Takács Martin érkezett, de Mosonmagyaróváron folytatja a Sopronban nevelkedő Czingráber Máté, és a Dunaújvárosban játszó Horváth Kevin. Rajtuk kívül még két tehetséges szombathelyi védő is Varga László rendelkezésére állhat a következő szezonban: Balogh Ferenc és Bokor Bence egy évre kölcsönbe érkezett a Haladástól. A keret kialakítása ezzel nagyjából befejeződött, már csak egy-két érkezőre lehet számítani.

„Fontos kiemelni, hogy jóval kisebb költségvetéssel dolgozunk, mint a korábbi években, így a céljaink és a játékospolitikánk is változott – mondja Varga László, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője. A legfontosabb, hogy stabil csapat legyünk a harmadosztályban. Persze szeretnénk meglepetéseket okozni, és úgy érzem, ehhez jó szellemiségű játékosokat sikerült igazolnunk. Olyanokat szerződtettünk, akik ide szerettek volna jönni, és az is fontos szempont volt, hogy az újaknak és persze a maradóknak is legyenek komoly terveik, ambícióik. Olyan csapat szeretnék lenni, aki ellen senki sem szeret játszani és senki sem mehet biztosra. A keret átlagéletkora 23 év, így biztosan lesz egy kis hullázás a teljesítményünkben, de ezzel meg fogunk birkózni. Van négy rutinos, harminc fölötti játékosunk, Bohner Roland, Debreceni András, Heinrich Márk és Laki Balázs személyében. Ők átsegíthetik a csapatot a holtpontokon.”

A Credobus Mosonmagyaróvár eddigi négy edzőmérkőzésén egyszer győzött (Pápa 5-0), egyszer döntetlen játszott (MOL Fehérvár FC II 1-1), kétszer pedig vereséget szenvedett (Vasas, 2-3; Lipót 1-2).

„A felkészülési találkozókon sok próbajátékost teszteltünk, ez sokat segített a keret kialakításában. Elsődlegesen nem az eredménycentrikusság vezér minket az edzőmeccseken. Sokkal fontosabb, hogy a játékosok összeszokjanak és elsajátítsák a taktikát. Minden mérkőzésünkön voltak pozitív dolgok, így a látottakkal nem lehetek elégedetlen. Több felállást kipróbáltunk és sokat kísérletezünk, aminek remélhetőleg a bajnokságban meglesz az eredménye” – mondta Varga László.

A Credobus Mosonmagyaróvár legközelebb szombaton, hazai pályán fogadja a Szombathelyi Haladást. A találkozó 10 óra 30 perckor kezdődik az MTE Sporttelepén, ahová várják a szurkolókat.

A Credobus Mosonmagyaróvár új játékosai:

Balogh Ferenc – 18 éves, védő

Az Illés Akadémia kölcsönjátékosaként érkezett Mosonmagyaróvárra. A 18 éves Balogh idén februárban bemutatkozott a Haladás felnőtt csapatában az NB II-ben. A Csákvár ellni 3-0-ás siker alkalmával kezdőként lépett pályára és a 67. percig volt a pályán. Június végén három éves profi szerződés kapott a Szombathelyi Haladástól.

Bokor Bence – 18 éves, védő

Baloghoz hasonlóan ő is három évre szóló profi szerződést kapott a Haladástól. Az Illés Akadémia U19-es csapatának alapembere, korábban kerettag az U17-es magyar válogatottban.

Czingráber Máté – 23 éves, belső védő

A védőként és védekező középpályásként is bevethető Czingráber Sopronban nevelkedett. Innen Szombathelyre vezetett az útja, ahol a Haladás színeiben két NB I-es mérkőzésen is pályára léphetett. Később volt a Siófok, a Vasas, az SVSE, a Pápa és a megszűnő Ózdi Kohász játékosa. Az elmúlt fél évben az osztrák negyedosztályban szereplő FC Deutschkreutz-ot erősítette. Az NB II-ben eddig 72 találkozón lépett pályára.

D’Urso Giuliano – 22 éves, védekező középpályás

A fiatal játékos szerződtetése már korábban felmerült az MTE-nél. A Vác együttesében hívta fel magára a figyelmet, ahol 2017 és 2019 között két remek idényt produkált a másodosztályban. Innen Tiszakécskére vezetett az útja, ahol nem tudott alapember lenni. Idén tavasszal, a Mosonmagyaróvárral egy csoportban játszó Érdbe igazolt, ahol a csonka szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett. D’Urso eddig 62 másodosztályú bajnokin lépett pályára.

Horváth Kevin – 20 éves, bal oldali védő, balszélső

Az NB III-as Dunaújváros egyik alapembere a Goldball FC-ben nevelkedett, de szerepelt az MTK utánpótlás csapataiban is, ahol a 2015-2016-os szezonban Szoboszlai Dominik csapattársa volt az U16-os gárdában. A még mindig csak 20 éves játékos az elmúlt két szezonban 43 találkozón lépett pályára a harmadosztályban.

Illés Dávid – 26 éves, támadó középpályás

Illés Dávid Győrben nevelkedett, az ETO játékosaként kétszer az NB I-ben is pályára lépett. Szerepelt a Budafok együttesében is, az elmúlt három szezonban pedig Ajkán futballozott, ahol kivette a részét a csapat 2019-es harmadosztályú bajnoki címéből és a feljutásból is. A technikás labdarúgó eddig 133 NB III-as bajnokin 34 gólt szerzett.

Takács Martin – 21 éves, belső középpályás

Takács legutóbb a román másodosztályban szereplő Csíkszereda gárdáját erősítette, de Pécsen kezdett el futballozni, majd megfordult a Győri ETO-ban és a Ferencvárosban is (utóbbi együttesnél csapattársa volt Szalka Dominik). 2017 és 2019 között a MOL Fehérvár második csapatát erősítette, innen igazolt Csíkszeredába. A román másodosztályban kilenc, az NB III-ban összesen ötvennégy találkozón lépett pályára. Szerepelt az U16-os és az U18-as magyar válogatottban is.

Távozott (12): Bakos Bence, Czár Richárd, Darázs Péter, Dobrovolszki Jenő, Forgács Péter, Lakatos Gergő, Mundi Roland, Pongrácz Viktor, Szegi Vince, Sziklási Gergely, Tóth Dániel, Vadász Viktor

A Credobus Mosonmagyaróvár NB III-as csapatának stábtagjai a 2020/2021-es szezonban:

Varga László – vezetőedző

Borbély Attila – másodedző

Boros Tamás – kapusedző

Dombi Árpád, Takács Patrik – masszőrök

A Credobus Mosonmagyaróvár keretének tagjai:

Gyergyádesz Márton, Heinrich Márk (kapusok)

Balogh Ferenc, Benkovich Zsolt, Bohner Roland, Bölönyi Bence, Bokor Bence, Czingráber Máté, Debreceni András, D’Urso Giuliano, Horváth Kevin, Illés Dávid, Jasarevic Mahir, Kozma Richárd, Laki Balázs, Nagy Kevin, Nagy Lionel, Szalka Dominik, Takács Martin, Tamás Attila (mezőnyjátékosok)