Flevarakisz marad a Sopron KC edzője

A következő évadban is a görög edző, a soproni gárda szurkolói, szimpatizánsai által megkedvelt Kosztasz Flevarakisz irányítja a Sopron KC férficsapatát.

Pojbics Szabolcs, a soproni klub ügyvezetője a bejelentésen túl azt is elmondta, hogy a görög szakember, amint az utazással, repüléssel kapcsolatos nemzetközi szigorításokon lazítanak, várhatóan június közepén személyes egyeztetésre Sopronba utazik. Ezen a tárgyaláson már a következő évadra való közvetlen felkészülés kezdetének meghatározása mellett a szerződtetendő légiósokról, posztjaikról is szó eshet.

Azok után viszont, hogy az edző megvan a klubnál, jelen pillanatban a legfontosabb a gárda hazai állományának, „magyar magjának” a teljes és végleges kialakítása. Ebben Flevarakisz már a vele történt megállapodás tegnapi hivatalossá válása előtt – hiszen, amint arról már beszámoltunk, ő volt az első számú jelölt a vezetőedzői posztra – is közreműködött.

Ennek kapcsán Pojbics Szabolcs azon reményének adott hangot, hogy akár napokon belül, a jövő hét közepére teljes lehet a magyar mag.

Az együttes négy fiatal, 23 év alatti játékosa, Fazekas Csaba, Popadic Miljan, Schöll Richárd és Werner Viktor jelenleg is Sopronba edz, ők egyéni képzésen vesznek részt.

Arról már korábban írtunk, hogy Fazekas Csabának és Werner Viktornak élő szerződése volt a klubbal, és a Soproni Sportiskolában nevelkedett, az első csapatban is pályára lépő 18 éves center, Schöll Richárd is ismerős lehet szurkolóinknak. A magyar Popadic Miljan Pécsről érkezik. A 21 éves, szerb származású, 194 centi magas bedobó szintén U23-as játékosként lesz majd bevethető.

Az is korábbi hír, hogy az irányító Molnár Marcell, valamint a center Élő Bálint is távozik. Utóbbit sorozatos sérülések hátráltatták, a lába nem bírja az élvonallal járó terhelést.

A görög tréner még korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy szívesen folytatná a munkát Sopronban.

„Kavarognak bennem az érzések. Úgy gondolom, büszkék lehetünk arra, amit együtt elértünk, hogy csapatként mennyit léptünk előre s néhány játékos egyénileg is mennyit fejlődött. Úgy érzem, a soproni szurkolók a csapat élén töltött öt hónap alatt megkedveltek. Egy klub erejét nem csupán anyagi lehetőségei mutatják, óriási a szerepük a szurkolóknak. Úgy vélem, Sopronban a csapat hívei elismerték erőfeszítéseinket, nemcsak a hazai mérkőzéseken álltak mögöttünk, idegenbe is eljöttek buzdítani a társaságot. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, jelentős szerepük volt a sikerek elérésében” – említette a szakember, aki tehát folytathatja az előző szezon közepén megkezdett munkát. Ráadásul a teljes felkészülést Flevarakisz vezényelheti.