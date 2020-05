Fiatal győri tehetség: Horváth Márk három sportágban is szívesen versenyezne

A Győri AC 16 éves súlylökője, Horváth Márk a hazai korosztályos versenyeken már megmutatta, mit tud, nem véletlenül tartják a szakemberek az egyik legtehetségesebb fiatal dobóatlétának.

Kiss Dániel edző tanítványa bekerült a sportág kiemelt programjába, amelyet a világbajnok Márton Anita mestere, Eperjesi László vezet. Márk az elmúlt hetekben otthon edzett.

Hatkilós súlyra vált

„Márk stabilan tudta, sőt, jelentősen felülmúlta fedett pályán az ifjúsági Európa-bajnokság szintjét, csak annyi kellett a kvalifikációhoz, hogy kimenjünk szabadtérre, és ott is dobjon egy hasonlót. Tehát gyakorlatilag EB-résztvevő volt, amikor bejelentették, hogy elhalasztják az olaszországi kontinensviadalt. Természetesen szomorú volt emiatt, törést azonban nem jelent a pályafutásában, új célokat tűztünk ki, jövőre korosztályt lépünk és megcélozzuk a junior Európa- és világbajnokságot, az ötkilós súlygolyó helyett ezért már hatkilóssal edzünk. Gyakran készül Győrben az olimpiai bronzérmes Márton Anita, tőle is sokat tanul Márk” – mondta Kiss Dániel. Az edző úgy látja, fiatal sportolója jó versenyző típus, hiszen amit a gyakorlásokon teljesít, azt a megmérettetéseken is hozza, nem görcsöl be, nem bénítja le a tét.

A GYAC atlétái a koronavírus miatt bevezetett korlátozások idején otthonukban edzettek, de mint arról már beszámoltunk, visszatértek az Olimpiai Sportparkba. Horváth Márk családi házuk garázsában Kónyban rendezett be edzőtermet, ahol az erősítést, nyújtást, súlyemelést el lehet végezni. A dobásokat a helyi focipálya melletti területen gyakorolta.

Gond volt a busszal

„Hoztunk haza súlygolyót, bástyát, ez a dobókör széle, valamint egy vasalónak nevezett speciális eszközt, aminek a dobása inkább a kalapácsvetésre hasonlít, de nagyon jó erőfejlesztő. A körülmények persze nem olyanok voltak, mint az OSP-ben, de most ebből kellett kihozni a maximumot. A gond csak annyi, hogy a nagyjából tizenhét méterre ellökött golyó állandóan begurult az itt parkoló busz alá, mert arra lejt a füves terület. A lökések javításához, a technikához kell az edző, így videós kapcsolatban voltunk, de persze én is éreztem, mi javítható még. Szeretek edzeni, a célom pedig az, hogy felnőtt világversenyekre kijussak, jó lenne vb-n, olimpián indulni” – mondta Horváth Márk, akinek a súlylökés mellett súlyemelésben és diszkoszvetésben is jó eredményei vannak.

„Legszívesebben mindegyikben versenyeznék, de az edzőm szerint ennyi mindent nem lehet, ráadásul a sérülésveszély is nagyon nagy lenne” – tette hozzá a GYAC sportolója.

Egy-két hónap kell

„Az U18-as Európa-bajnokság törlése a kvalifikációs szintet már teljesített versenyzőinket és edzőiket érthető módon szomorúsággal töltötte el. A GYAC két kiváló atlétájának, Horváth Márknak és a középtávfutó Pintér-Horváth Mátyásnak nyáron lett volna az első világversenye. Nem szabad azonban engednünk, hogy ezt kudarcként éljék meg a fiatalok, hiszen nagy dolgok állhatnak még a jövőben előttük. A szakosztályvezetés hosszú távon tervez és továbbra is maximálisan a versenyzők mögött áll, támogatja őket abban, hogy a következő évben, években ki tudják hozni magukból a legjobbat, hogy a magyar válogatott meghatározó tagjai lehessenek. Az eltelt időben módosult az edzések menete, kihelyezett eszközökkel, kényszerűségből töltésen edzettek a fiatalok, így egy-két hónap biztosan kell, hogy visszanyerjék edzés- és versenyformájukat” – mondta Petrahn Barbara szakosztályvezető, a GYAC klubmenedzsere.