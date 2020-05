Felelős döntést hozott az MLSZ – három megyei csapat edzőit kérdeztük

Az MLSZ hétfői döntése értelmében az NB I és a Magyar Kupa kivételével minden bajnokságot lezártak. Az NB III Nyugati csoportjában érintett három megyei együttes edzőit kérdeztük a határozatról, s a folytatásról.

A harmadosztályban újoncként remek idényt futó Lipót Pékség a dobogó harmadik helyén zárt Varga Péter irányításával. „Úgy gondolom, a döntés jogosságát nem szabad megkérdőjelezni, mert jelen helyzetben nincs jó döntés. Titkon reméltem, hogy befejezzük a bajnokságot, hiszen érmes reményeink voltak és három pontra voltunk az elsőtől, így kíváncsi lettem volna a végeredményre, de el kell fogadni a helyzetet. Eddig tizennégyen írtak alá a folytatásra, a csapat gerince biztosan együtt marad, de május végénél előbb nem tervezzük a kisebb csoportokra szűkített edzések elindítását sem.”

A táblázat negyedik helyére ért oda a Herold Trans-Ménfőcsanak, amelynél a télen kinevezett szakmai igazgató, Rozmán László mindössze két tétmérkőzésen ülhetett eddig a kispadon. „A lehető legjobb döntés született, ugyanis a harmadosztályban nincsenek meg a biztonságos folytatás feltételei, ráadásul a nagy terhelés miatt sérülésveszélyes is lett volna a játékosoknak szerda-szombat ritmusban játszani. Sajnáljuk, hogy így ért véget a szezon, de készültünk rá. Kilenchetes felkészülés után két mérkőzést játszottunk, így nehéz bármit mondani. Egyelőre nem szeretnénk leállni, kiscsoportos edzésekkel folytatnánk a nyári szünetig” – nyilatkozta Rozmán László.

Az év elején az NB II-es visszatérést célként kitűző Credobus Mosonmagyaróvár nyolcadikként zár, ám Varga László jó tavaszi szerepléssel előbbre várta csapatát. „Számoltam ezzel az eshetőséggel, de nem foglalnék állást, hogy jó döntés született-e. Felelős döntés született, amit tiszteletben tartunk, hiszen az egészséget helyezték előtérbe. Az NB III-as csapatok játékosai jórészt amatőrök, így nem biztos, hogy elbírták volna a sorozatterhelést. Persze jobban örültem volna, ha folytathatjuk, mert a hosszú és kemény alapozás után így nem tudjuk leszűrni a tanulságokat. Ez a munkám miatt nekem is fontos visszajelzés lett volna. A klub elnökével, Drescher Ottóval megegyeztünk, hogy jövőre is én irányíthatom a csapatot” – fogalmazott Varga László, s hozzátette: hamarosan a Lajta partján is újrakezdődnek a kiscsoportos edzések.