Európa bajnokai között az ETO utánpótlás focistái

Sporttörténelmi sikert ért el az ETO FC Győr U19-es csapata azzal, hogy korosztályában a magyar első osztályban az élen végzett és ezzel ősszel indulhat az UEFA Ifjúsági Ligában, más néven az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

A zöld-fehérek csapata ötpontos előnnyel áll a bajnoki táblázat élén és miután a Magyar Labdarúgó Szövetség befejezettnek nyilvánította a szezont, az ETO-t nevezi a fiatalok legrangosabb európai kupasorozatába.

– Nagy öröm ez a klubnak és a gyerekeknek is, éppen ezért örülünk a lehetőségnek – mondja Soós Imre, az ETO ügyvezetője. – Ez egyfajta tükör lesz majd a számunkra, hiszen megmutatja, hogy a Győrben és általában a magyar akadémiákon végzett szakmai munka milyen minőséget képvisel. A gyerekeknek is egyfajta értékmérő lesz, hogy az ő tudásuk mennyit ér a nemzetközi mezőnyben éles mérkőzéseken. Nem kétséges, hogy nehéz dolgunk lesz majd a BL-ben. Az U19-esek az NB II-es együttes tagjaival együtt ezekben a napokban – minden biztonsági előírást szigorúan betartva – kiscsoportos edzésekkel készülnek a jövő feladataira. A játékosok közül többen már szerepeltek a felnőttcsapatban is, így a fiataloknak nem ismeretlen a közeg.

Soós Imre tavaly a neves belgrádi Partizannál járt tanulmányúton, ahol a szerbiai klub akadémiájának vezetője adott számára hiteles tájékoztatást az ottani szakmai munkáról.

– Az egyesület éves költségvetése tíz-tizenkétmillió euró – folytatja a sportvezető. – Ebből nyolc-tízmillió euró játékosjog értékesítéséből folyik be a kasszába. A hazai viszonyokat figyelembe véve ez óriási eltérés, de hasonló a nagyságrend a horvát Dinamo Zagrebnél is. Mindkét klub csapatai rendszeres főtáblás résztvevői az ifjúsági, valamint a felnőtt Bajnokok Ligájának is. Sok olyan dolgot tapasztaltam, amelyeket szeretnénk itthon hasznosítani.

Az UEFA Ifjúsági Ligáról tudni kell, hogy ott minden évben a felnőtt Bajnokok Ligájában főtáblás 32 klub, illetve a hazája kiemelt utánpótlás-bajnokságát megnyerő egyesület indíthat csapatot. A 2013/14-es szezonban rendezték meg az első sorozatot, akkor a Barcelona lett a bajnok. A katalánok azóta még egy címet szereztek és a szintén két győzelemmel álló Chelsea-vel ők a legsikeresebbek. Rajtuk kívül eddig egyszer nyert a Salzburg, legutóbb pedig a Porto.