Első mesterhármasát lőtte a gyirmóti középpályás

Győzelemmel rajtolt az utóbbi évek legerősebb NB II-es bajnokságában a Gyirmót FC Győr, amely Heffler Norbert klasszikus mesterhármasával fektette két vállra a Csákvárt.

Mesterhármassal kezdte a bajnokságot a Gyirmót FC Győr korábban NB I-ben is játszó labdarúgója, Heffler Norbert. A kék-sárgák középpályása felnőttpályafutása első tripláját szerezte, s reméli, hogy a folytatásban is hasonlóan eredményes lesz. A 30 éves játékos szerint a csapat már nagyon várta a rajtot a hosszú szünet után.

„Volt bennünk egy kis drukk, hiszen négy hónap után játszottunk újra tétmeccset, de jól jöttünk ki a találkozóból. Remekül védekeztünk és a kontrákra igyekeztünk építeni, a helyzetkihasználásunkkal sem volt gond. Csertői Aurél is azt várta tőlünk, hogy elsődlegesen legyen stabil, jó védelmünk, amiből felépítjük a támadásokat – kezdte. – Hiába az edzőmeccsek, ahhoz, hogy a maximumot tudjuk nyújtani, még kell néhány mérkőzés, hiszen többen érkeztek és még össze kell csiszolódnunk. Ha összeérünk, úgy gondolom, hogy egyénileg és csapatként is van még bennünk ennél több, hiszen volt olyan periódusunk a Csákvár ellen, amikor nem sikerült dominálnunk. Ezeket az időszakokat szeretnénk minél inkább redukálni. Sokan mondták a csapatneveket a rajt előtt, hogy kik lehetnek a favoritok ebben a nehéz bajnokságban, de szerintem nehéz az erőviszonyokat felmérni” – értékelte a Csákvár ellen történteket.

A középpályás arról is beszélt, hogy számítottak-e ekkora különbségre a Csákvár ellen. „Nem beszéltünk róla, hogy most nekünk gólokkal kell nyerni, stabil játékot szerettünk volna produkálni – mondta Heffler, aki a Paks, az SVSE és a Gyirmót játékosaként duplázni már tudott, de mesterhármast eddig a hétvégéig nem szerzett, majd így folytatta: – Három gólt még nem sikerült lőnöm egy mérkőzésen, ráadásul szerintem szép találatok is voltak. Nagyon örülök, de már a következő fordulóra koncentrálok – mondta tegnap Heffler, aki bízik benne, hogy előreléphet a csapat befejezőemberévé. – Idén más felállásban játszunk és közelebb vagyok a kapuhoz, mint korábban. Remélem, hogy így marad és nem csak egymeccses kifutású ez a széria” – mondta a találkozót eldöntő labdarúgó.

A Gyirmót a 2. fordulóban szerdán az újonc Szentlőrinc ideiglenes otthonába, Kozármislenybe látogat, míg vasárnap az első körben kiütéses győzelmet arató Haladást látja vendégül. Az erőltetett menet ellenére Heffler bízik benne, hogy sikeres lesz a folytatás csapata számára. „Nyerni szeretnénk a következő fordulóban is. A Szentlőrinc újoncként szintén szeretne pontokat gyűjteni, hiszen szeretne bennmaradni, így hajtós mérkőzést várok. Sűrű a menetrend az idény kezdetén és nem olyan bő a keretünk, de ennek ellenére remélem, hogy jól sikerül a regenerálódnunk” – nyilatkozta.

Névjegy

Név: Heffler Norbert

Születési idő, hely: 1990. 05. 24., Dunaújváros

Poszt: középpályás

Jelenlegi csapat: Gyirmót FC Győr

Korábbi csapatai: Dunaújváros, Pápa, Paks, Siófok, SVSE, PMFC, Mezőkövesd, Nyíregyháza, Balmazújváros, Kisvárda