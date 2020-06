Együtt neveli tovább a Nebuló és a KSE a kapuvári utánpótlást

A héten hosszú távú stratégiai megállapodást kötött egymással a Kapuvári Sportegyesület és a Nebuló FSE. A folytatásban a két klub közösen dolgozik tovább a rábaközi település labdarúgásáért.

„A kölcsönös előrelépés érdekében kerestük fel egymást és mindkét egyesület tett egy lépést a másik felé, majd elkészítettünk egy sportkoncepciót, amely mindegyik klub számára előnyös lehet. Jelenleg több mint nyolcvan gyerek játszik a KSE utánpótlásában, míg a Holanek Zoltán vezette Nebuló száztíz fiatal labdarúgóval dolgozik. Az együttműködéssel mintegy kétszáz tagú utánpótlásbázis jön létre Kapuváron, amit a város – Hámori György polgármesterrel az élen – is támogat.

„A megegyezés értelmében a folytatásban a korosztályos csapataink Nebuló-KSE néven szerepelnek majd a bajnokságban” – kezdte a Kapuvár elnöke, Böcskör Zsolt, aki hozzátette: ez hatalmas előrelépés a település sportéletében.

„A folytatásban minden korosztályban tudunk közösen csapatot indítani, s mindenki számára biztosított a versenyzési lehetőség az U7-től egészen az U19-ig. Létszám függvényében akár több csapatot is tudunk indítani egy-egy korosztályban, s az is jöhet hozzánk játszani, aki nem akar profi labdarúgó lenni, így mindenki megtalálhatja nálunk a számítását. A megegyezésünket az MLSZ-nél is elfogadták, az egyesület pénzügyi háttere biztosított, az edzői stáb kialakításán pedig folyamatosan dolgozunk – mondta. – Kapuvár régen híres volt az utánpótlásáról, amit aztán elhanyagoltak, így most nagy lemaradást kell ledolgoznunk, hogy Csornához hasonlóan mi is a kiemelt bajnokságban indíthassuk az U14-es korosztálynál idősebb csapatainkat. Együtt erősek vagyunk, így ez a cél elérhető lehet a következő időszakban” – folytatta az elnök, s kiemelte: innentől nem kell Sopronba vagy Győrbe mennie annak, aki minőségi pályán magas színvonalú utánpótlásképzésben szeretne részt venni.

Kapuváron folyamatosak a fejlesztések a városi sporttelepen és egyre komolyabb infrastruktúra áll a csapatok rendelkezésére.

„Saját erőből fejlesztettük a pályáinkat, s már rendelkezésre áll egy második füves pálya is, ami egyelőre még nincs hitelesítve. Van egy százhúsz méterszer ötvenöt méteres edzőterületünk is, valamint most alakítunk ki egy hatvanszor negyvenes, élő füves sportpályát, amivel még nagyobb lesz az edzéskapacitásunk. Emellett a közeljövőben szeretnénk világítást is minden pályára. Augusztustól a főtribün mellett új büfé várja majd a szurkolókat, a régi vendéglátóhelyből pedig szeretnénk egy klubépületet létrehozni az utánpótláscsapatoknak öltözőkkel, klubhelyiséggel. Erre már csak azért is szükség lenne, mert nagyobb, akár nemzetközi utánpótlástornáknak is helyt tudnánk így adni” – nyilatkozta Böcskör Zsolt.