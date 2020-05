Egy Sztevanovic visszatér Győrbe

A koronavírus-járvány alaposan felborította az egykori ETO-játékos, Szasa Sztevanovic mindennapjait. A ma már újra Szerbiában élő korábbi kiváló kapus a napokban nyitotta újra fociiskoláját és éttermét. Elképzelhető, hogy nagyobbik fia visszatér Győrbe.

Szasa Sztevanovic még 2004-ben igazolt Győrbe, s az ETO színeiben 258 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, bajnok is volt a zöld-fehérekkel. Játékos-pályafutása után, 2013-ban egy ideig a Rába-partiak sportigazgatójaként dolgozott.

Bár maradni akart, a Quaestor-botrány kirobbanása után nem sokkal hazautazott Szerbiába, ahol tavaly társaival fociiskolát és egy éttermet is nyitott.

„A koronavírus nekünk is megnehezítette a napjainkat, ahogy Magyarországon is, Szerbiában is szinte megállt az élet – mesélte a korábbi kiváló kapus. – Korlátozták a kijárást, csak munkába, orvoshoz és boltba lehetett menni, betartva az egymás közötti kétméteres távolságot. A sportban is voltak változások, először zárt kapusak voltak a futballmérkőzések, később nálunk is felfüggesztették a bajnokságokat. Úgy tudom, hamarosan folytatódhat az első osztályú idény, amiből még négy forduló van hátra, ám nyilván nézők nélkül rendezik majd meg ezeket a találkozókat.”

A járvány miatt bezárt a volt futballista fociiskolája és étterme is. „Nem tartottunk edzéseket, s ha lehetett volna, sem maradunk nyitva, mert semmiképp nem akartuk kockáztatni a gyerekek egészségét. A múlt hét közepe óta azonban már ismét jöhetnek, s bár óvatosan, minden óvintézkedést betartva, de már elkezdhettük a gyakorlásokat.”

Sztevanovic mindkét gyermeke sportol.

„A nagyobbik fiam, Sztrahinja a kosárlabdát szereti, a KK Radnicki játékosa. Ő már tizennyolc éves, hamarosan egyetemre szeretne menni. Korábban Amerikában akart továbbtanulni, de nem elképzelhetetlen, hogy majd a győri egyetemre jelentkezik. Nagyon megszerette a várost, és jobban beszél magyarul, mint szerbül. Mihajlo, aki egyébként Győrben született, két éve focizik, nagyon szeret védeni. A lényeg, hogy mindketten sportolnak” – mondta Sztevanovic, aki hozzátette, amint lehet, elutaznak Győrbe, hiszen imádják a várost, ahová havonta egyszer mindig visszatérnek. A volt kapus sajnálja, hogy az ETO ezúttal sem jutott fel az élvonalba, de reméli, hamarosan ismét NB I-es lesz a csapat.