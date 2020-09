Egy győzelem, egy vereség

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Győri Elektromos VSK, amely az 1. fordulóban a BVSC-Zuglót fogadta.

A mérkőzés érdekessége, hogy a győriek két új igazolása is a BVSC kötelékébe tartozik: Marsi Márton edzősködik a fővárosiaknál, míg Pálfy János Jakab, a BVSC játékosa kölcsönben szerepel Győrben. A hazaiak jól kezdtek: Lung Dániel és Stanitz Gábor sem talált legyőzőre, míg Marsi és Pálfy két győzelemmel és egy vereséggel debütált.

Győri Elektromos VSK–BVSC-Zugló 12–2

Győztek: Lung 3, Stanitz 3, Marsi 2, Pálfy 2 és a Marsi–Lung, Stanitz–Pálfy párosok.

Ha győzelemre nem is, de annál, amit a végeredmény mutat, szorosabb meccsre számítottak az NB I-be feljutó újonc soproni Turris SE-nél. Az Extraligában évek óta meghatározó Celldömölk második csapata – NB I-es szinten – igen erős alakulat, így a látszólag nagy különbségű vereség ellenére Tóth Tibor, a Turris vezetőedzője elégedett volt játékosaival. Mint mondta, több mérkőzést is csak nagy csatában, szoros küzdelemben vesztettek el, az ifjúsági korú Fehér Leó például két meccsén is csak a döntő szettben maradt alul. Mint mondta, kell még egy kis idő, amíg a játékosok felveszik az NB I ritmusát és bízik benne, hogy stabil középcsapat lesz együttese. A soproniak két győzelmét Dohnál Gábor szerezte.

Turris SE Sopron–CVSE II 2–12

Győzött: Dohnál 2.