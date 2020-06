E-sport-bajnokság: kiderül, kik játszhatnak a döntőért

Véget értek a SZESE e-sport-szakosztály #StayAtHome Championship League of Legends és FIFA20 alapszakaszainak mérkőzései. Hétvégén kiderül, kik játszhatnak a döntőbe jutásért.

A Széchenyi István Egyetem e-sport-bajnoksága szervezőinek feltett szándéka volt az online versenysorozat megszervezésével, hogy a távoktatás idején is átélhessék a közösséghez tartozás élményét az intézmény hallgatói. „Nagy öröm, hogy sikerült elérnünk a célunkat, hiszen elmondhatjuk, hogy csapatszinten biztosan összefogja a bajnokság a játékosokat, akik komolyan veszik a meccseket, előtte is készülnek ezekre. Ezenkívül pedig sikerült fenntartanunk az érdeklődést, megtartani követőinket, akik hétvégéről hétvégére velünk szurkolnak a közvetítések közben és hozzászólásaikkal életben tartják a közösséget is” – mondta el érdeklődésünkre a bajnokság egyik szervezője, Szlotta Bence.

A pünkösdi hétvégén véget értek a League of Legends és FIFA 20 alapszakaszainak mérkőzései. Az eddigi fordulók alapján elmondható, hogy mindenki talált magának méltó ellenfelet, éppen ezért számíthatnak a twitch.tv/szeseesport nézői izgalmas összecsapásokra az előttünk álló hétvégén is, amelyek után eldől, mely csapatok játszhatnak a döntőbe jutásért. „Az ellenfelek már senkinek sem lesznek újak a következő fordulókban, ám kérdés, mennyit tanultak a játékosok az alapszakaszban. Most következik a bajnokság egyeneskieséses szakasza, amelyben a résztvevők az eddigi hibákat kijavítva állhatnak ki a csatatérre, így a rájátszás mérkőzései sokkal kiélezettebbek lesznek, ezért érdemes követni a következő hétvégék eseményeit” – vetette fel Szlotta Bence.

Vár a SZESE e-sport szakosztálya

Egy éve alakult meg a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) e-sport-szakosztálya, amely a tavalyi kupaverseny után idén ingyenes, online bajnokságokat szervez a hallgatóknak. A SZESE szeretné szorgalmazni a Magyar Egyetemi Bajnokság és a nemzetközi Egyetemi Regionális Liga létrehozását is. A szakosztály vezetője ezért a bajnokság közben és után is keresi azokat a lelkes csapattagokat, illetve várja azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akik szeretnének jobban belekóstolni a magyar e-sport világába, kamatoztatnák tudásukat vagy versenyeken is kipróbálnák magukat.