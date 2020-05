Célegyenesben a jégpálya építése Győrben – Újra munkába álltak a jégkorongosok

A Győri Nemak-Dana ETO HC-nál is elkezdődtek az edzések valamennyi korosztály számára.

Egyelőre a szárazon dolgoznak a játékosok és minden foglalkozás során figyelembe veszik a szövetség ajánlásait. Az jó hír, hogy az in-line pályát már felállították, így ott a görkoris tréningeket is meg tudják tartani a szakemberek.

Ami a létesítményt illeti, Nagy Ákos klubmenedzser elmondta: az elmúlt két hónapban a háttérben sokat dolgoztak azon, hogy minden készen álljon a folytatásra, így a Nemak-jégcsarnok is gyakorlatilag 99 százalékban elkészült, folyamatban van a használatbavételi engedély. A nyár folyamán egy külső gépészetet is üzembe helyeznének.

„Nagyon fontosnak tartjuk a létesítmény fenntarthatóságát, három pályát kell összehangolni majd, ami nagy munka lesz, de megtérül” – tette hozzá Nagy Ákos.

A tervek szerint júniusban – az eredeti időpontban – megtartják a Bartalis testvérek, a magyar válogatott, az előző szezonban Svédországban légióskodó István, valamint a svéd elit ligában már edzőként dolgozó Balázs képzőtáborát, melyre több mint 120 gyerek jelentkezett – Magyarország mellett többek között Svédországból, Szlovákiából és Erdélyből is –, és az eddigi hírek alapján mindenki szeretne részt venni a táborozáson, ahova minden 1999 és 2009 között született játékos jelentkezhetett.

A jövő évi szezon előkészítésén is dolgozott a klubvezetés, így a jelen állás szerint ősztől minden korosztályban versenyeznek majd a magyar bajnokságban, így az U8-tól kezdve egészen az U21-ig.

A Fehérvári Titánokkal való együttműködés sem szakadt meg, erről a napokban egyeztet ismételten a két fél, de a tervek szerint ősztől már felnőttcsapatok tétmérkőzései lesznek majd a vadonatúj létesítményben.

Nagy Ákos elmondta, lakossági korcsolyázással is készülnek ősszel, valamint szeretnék folytatni az ovi- és a sulikoriprogramot, hiszen ez rendre nagy népszerűségnek örvend.

Győrből és környékéről az előző szezonban 13 ezer gyerekkel ismertették és szerettették meg a jégsportot.

Az in-line pályán nemcsak a saját utánpótlás dolgozik, hanem az amatőr csapatok részéről is van érdeklődés, így ők is használhatják már a pályát.

A műkorcsolyázók is megkezdték a munkát.

Hír még a klub háza tájáról, hogy a mostanra tervezett küldöttgyűlés – eredetileg ebben a hónapban meg kellett volna tartani, de a veszélyhelyzet miatt szeptember végéig kitolta a határidőt a kormány – júniusban lesz.