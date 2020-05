Belgiumba igazolt a fiatal győri játékos

Gyerekkora óta kosárlabdázik, és mindig a legjobbak közé vágyott a győri Biczó Laura.

A 19 éves játékos tavaly be is mutatkozhatott az NB I-ben, idén pedig az Európa-kupában is, míg jövőre a belga élvonalban pattogtathatja a labdát.

„Hétéves korom óta kosárlabdázom, még a Kovács Margit-iskolában kezdtem. Mindig az volt az álmom, hogy az élvonalban meghatározó játékos lehessek. Középiskolába a Bercsényibe jártam, ahol sport­edzőnek tanultam, és ezzel is szeretnék majd később foglalkozni, ha befejezem a pályafutásomat” – kezdte a játékos, aki a 2018/19-es szezon elején került az UNI Győr felnőttkeretébe és négy mérkőzésen játszott is az élvonalban.

„Ha valaki hosszú évek óta küzd a gyerekkori álmáért és bemutatkozhat az NB I-ben, az elmondhatatlan érzés. Mikor az emberek a pályán néznek és tudják, hogy te itt nevelkedtél és mennyi mindenen keresztülmentél, hogy idáig eljuss, ez olyan dolog, amiért megéri küzdeni, és erre biztatom a többi fiatalt is” – folytatta a 2018 szeptemberében a Vasas ellen bemutatkozott kosárlabdázó.

A négyes-ötös poszton bevethető játékos nyáron a több lehetőség reményében klubot váltott: ősszel két Európa-kupa-mérkőzésen játszhatott Cegléden, ám a féléves kitérő nem hozta meg számára az áttörést, így végül visszatért nevelőegyesületéhez.

„A bajnokság végén keresett meg a Cegléd, hogy látnak bennem potenciált és tudnának nekem játéklehetőséget biztosítani. Sok széppel és jóval csábítottak, de végül nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt vártuk. Októberig nem volt játékengedélyem, ezért nem játszhattam, majd miután megérkezett, elkezdődött az Európa-kupa, így a felforgatott edzésrendben kevesebbet tudtam a csapattal dolgozni, mert idegenbe nem vittek. A légió­sok szóltak, hogy beszéljek az edzővel, mert szerintük az edzésmunkám alapján az NB I-ben kaphatnék játékperceket, de azt már a tréner sem igazán tudta megindokolni, miért nem ad lehetőséget. Decemberben aztán volt egy félreértés a klubvezetéssel, és akkor úgy döntöttem, hogy hazatérek – mesélte a hányattatott félévről Biczó Laura. A center nagyon hálás a győri klubnak, hogy január óta újból náluk készülhetett és a B csapatban játéklehetőséget kapott, mert statisztikáira később Belgiumban is felfigyeltek.

„Tavaly kötöttem szerződést egy belga menedzserrel, aki másfél hónapja keresett meg a Mechelen ajánlatával. Nem gondolkodtam sokat, hiszen itthon még nem jutottam sok szerephez az élvonalban, így nem volt vesztenivalóm, ezért aláírtam a szerződést. A belga bajnokság nem olyan erős, mint a magyar, de bízom benne, hogy sok rutint szerezhetek. Egyáltalán nem gyenge csapatba igazolok, hiszen Európa-kupa-induló az együttes és eddig szinte minden évben a legjobb négy között végzett a belga élvonalban. Nagyon szimpatikus volt, hogy rengeteg fiatal játékossal dolgoztak már tavaly is, és ezt a tendenciát folytatják a jövőben” – mondta a fiatal kosaras.

„Tudják, hogy nincs sok tapasztalatom, de segíteni akarnak és játéklehetőséget adni. Barátságos a környezet, jó az atmoszféra, mindenki pozitívan beszélt a klubról. Bízom benne, hogy engem is befogadnak. Szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni és idővel fontos tagjává válni a csapatnak. Külföldön leszek egyedül, ami nagy falat, de igyekszem megállni a helyemet. Rá is leszek kényszerítve, hogy a legjobbat hozzam ki magamból” – nyilatkozta a korábbi utánpótlás-válogatott játékos.

Biczó Laura hozzátette: reméli, hogy később fel tudja majd hívni magára a szövetségi kapitány figyelmét is.