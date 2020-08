Az MKC nyerte a NEKA tornát

A Motherson-Mosonmagyaróvár megnyerte a NEKA hagyományos nyári felkészülési tornáját, mert a pénteki Vasas ellen fölényes győzelem után, a döntőben a Kisvárdát is legyőzte. A finálé inkább küzdelmes, mint magas színvonalú játékot hozott, de az MKC végig kézben tartotta a találkozót.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Kisvárda Master Good SE 26 – 21 (12 – 10)

2020 augusztus 29. szombat 14.20 óra – Balatonboglár, NEKA csarnok, 200 néző

Vezette: Horváth Márton – Altmár Kristóf

Mosonmagyaróvár: Herczeg – Katona 2, Kovács P. 4 (2), Tóth E. 3, Horváth B. 3, Szarková 3, Hajtai 4. Csere: Szemerey (kapus), Gyimesi, Lancz 2 (1), Tilinger 1, Hudák, Kellermann, Sirián 2, Holesová, Domokos 2. Edző: Gyurka János

Kisvárda: Pásztor – Udvardi 1, Karnik 5 (2), Bouti 6, Dombi, 2 Siska 1, Milosevic 6. Csere: Kondasová, Mátéfi, Leskóczi (kapusok), Szabó N., Mihálffy, Zavaczki, Soltész, Honti, Balogh P. Edző: Bakó Botond

Hétméteresek: 3/3 illetve 4/2

Kiállítások: 10 perc illetve 8 perc

Az előzetes várakozásnak megfelelően a Kisvárda gárdája lett az MKC ellenfele a négy csapatos, balatonboglári Nádorfi-emléktorna döntőjében. Ez azonban korántsem volt egyértelmű, hiszen csak büntető dobások után győzték le az élvonalban újoncként induló boglári akadémistákat. Így a fináléban a mosonmagyaróvári együttest, egy a nyáron igaz jelentősen átalakult, de masszív NB I-es ellenfél várta a fináléban. Kilencen távoztak Bakó Botond tavalyi csapatából, de olyan kiváló, tapasztalt kézilabdázók érkeztek, mint Bouti (Dunaújváros), Dombi (Békéscsaba), Karnik Debrecen) és Mihálffy (MTK Budapest).

Az eredetileg kiírt helyszín veszélyesen csúszós parkettája miatt, egy másik pályára költöztek át a csapatok, így csúszással kezdődött a találkozó. Talán ez is közrejátszott abban, hogy az első tíz perc elég ideges játékot hozott, mindössze hét találattal, egy gólos MKC előnnyel. A folytatásban fordított a Kisvárda, amely azt mutatta, hogy vélhetően egy harcos, kiegyensúlyozott találkozót fog majd játszani egymással a két élvonalbeli csapat. Ezt igazolta, hogy a huszadik percben is még csak hét-hét gólt tudtak szerezni, nem igazán összeszedett, meggyőző teljesítménnyel. Várható volt tehát, hogy a saját játékát hamarabb megtaláló csapat fog előnybe kerülni, amit az edzők az időkérésekkel próbáltak meg elősegíteni. Az MKC az első félidő második felében a Herczeg – Szemerey kapuscserét is meglépte és Tilinger Tamara is érkezett a támadásoknál. Ők pedig segítettek is az első harminc perc végjátékában, amelyet végül, a támadások befejezésénél kevesebbet híbázó mosonmagyaróvári gárda nyert meg.

A folytatásban a kapuban maradt a heteseket is hárító Szemerey, előtte pedig a Domokos, Gyimesi, Kovács P. Sirián, Szarková, Holesová hatos kezdett. Elsősorban a csapat védekezése javult, így tíz perc alatt sikerült öt gólosra növelni az előnyét a Motherson-Mosonmagyaróvárnak. A Kisvárda próbált a mérkőzésben maradni, amely azonban most már az erőteljesebben kézilabdázó MKC kezébe került. Bakó Botond időt is kért, hiszen az utolsó negyedóra következett, tehát az idő is sürgette az ekkor már hat gólos hátrányban játszó Kisvárdát. A következő percekben sikerült felzárkózniuk három gólra, tehát nyíltabb lett a találkozó, maradtak a döntő hajrájára is izgalmak. Válaszként Gyurka János a legerősebb sort küldte a pályára, és a Horváth Bernadett, Kovács Patrícia, Tóth Eszter, Simona Szarková belső négyes, taktikusan lassította a játékot, pontos befejezésekkel. A Kisvárda még a hét mezőnyjátékos taktikával is megpróbálkozott, de összességében egyöntetű volt a csarnokban jelenlévő rengeteg kézilabda szakember véleménye, miszerint a legjobb csapat nyerte meg a hatodik alkalommal megrendezésre került NEKA tornát.

Gyurka János: – A mai mérkőzésen elsősorban a csapat védekezése és a kapusaink teljesítménye eredményezte a győzelmet. A torna megnyerése pedig mindig örömteli és remélem, hogy egy kis önbizalmat is ad majd a játékosoknak bajnoki rajt előtt. A támadó játékunk azonban a huszonhat dobott gól ellenére is mutatott hibákat, sőt eddig nem jelentkező problémákat, amelyeket a rajtig még javítanunk, finomítanunk kell.