Az MKC az ifi válogatott ellen játszott meccset Mosonmagyaróváron – fotók

Több mint négy hónap után játszhatott ismét kézilabda mérkőzést a Motherson-Mosonmagyaróvári Kézilabda Club csapata. Ez a legjobb, a legfontosabb hír a pénteki Magyar Ifjúsági Válogatott elleni felkészülési találkozóval kapcsolatban.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Magyar Ifjúsági Válogatott 41 – 33 (12 – 11, 27 – 19)

2020 július 17. péntek 16.00 óra – Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 350 néző

Vezette: Cseszregi Bence – Sipos József

Mosonmagyaróvár: Szemerey – Katona 4, Gyimesi, Kovács P. 7 (1), Horváth B. 5, Tóth E. 7 (3), Hajtai. Csere: Herczeg, Fritz (kapusok), Tilinger, Lancz 4 (2), Szarková 1, Sirián 6, Holesová 4, Hudák, Domokos 2, Kellermann, Szalai Zs. 1, Nemes. Edző: Gyurka János

Ifjúsági válogatott: Zsigmond – Kürthy 3, Woth, Kajdon 5, Bánhidi 2, Koronczai 7 (1), Vámos M. 4. Csere: Németh K. (kapus), Juhász G, 2, Kukely A., Farkas J. 5 (3), Faragó, Mlinkó 1, Vajer, Sápi 2, Nagy L 1. Feles 1. Szövetségi kapitány: ifj. Kiss Szilárd

Hétméteresek: 6/6 illetve 5/4

Kiállítások: 16 perc illetve 8 perc

A háromszor huszonöt perces felkészülési mérkőzés első harmadában egyértelműen kiderült, hogy ebben a korosztályban is vannak igazi tehetségek a magyar női kézilabdázásban. A fiatalok gyors, modern, kombinatív kézilabdát játszottak és az első játékrészben tartották a lépést az MKC-vel. A felkészülés jelenlegi szakaszában, különösen ennyi kihagyás után, értelemszerűen nem lehetett még nagy játékról beszélni. A hazai gárda most pályára lépő új igazolásai, Kovács Patrícia, Sirián Szederke, Szemerey Zsófi és Tóth Eszter azonban nagyon bíztatóan mutatkoztak be a járványhelyzet miatt korlátozott számú hazai közönségnek.

A második játékrészben a Herczeg – Domokos, Lancz, Kovács P., Sirián, Szarková, Holesová csapat kezdett, akik fokozatosan növelni tudták az MKC előnyét. Két, három majd később már hat- nyolc gólos volt az előny, a különösen támadásban fáradó fiatalokkal szemben. Ebben a huszonöt percben meggyőző volt az MKC fölénye, koncentráltabb volt a csapat játéka, ezért kevesebb volt a kimaradt gólhelyzet. A korosztályos válogatott játékosai egyre nehezebben tudták ellensúlyozni az MKC fizikai fölényét, játék tapasztalatát. Viszont ekkor is látható volt, hogy a jórészt erre a keretre épülő NEKA csapata várhatóan sokkal nagyobb játékerőt fog majd képviselni az élvonalbeli bajnokságban, mint az elmúlt évek újoncai.

Az utolsó harmadot a Szemerey – Katona, Gyimesi, Kellermann, Horváth B., Szarková, Hajtai hetes kezdte, tulajdonképpen állandósítva a két csapat közti tíz gólos különbséget. Az edzők minden kerettagnak játéklehetőséget biztosítottak, így inkább az egyéni játék dominált, a védekezéssel már kevesebbet törődő csapatokban. A hektikus végjátékban, ezért egy kicsit fel tudott zárkózni az ifjúsági válogatott. Viszont az MKC így is több gólt tudott szerezni ellenük, mint a Dunaújvárosi KKA gárdája, amely szerdán hasonló idejű találkozón mérkőzött meg a korosztályos válogatottal.

A találkozó után pedig jó volt hallani az MKC B közép bíztatását, akiknek külön dicséret jár azért a gesztusért, ahogyan a Magyar Ifjúsági Válogatott játékosait is köszöntötték.

Gyurka János: – Szépen is játszottunk ezen a találkozón, de voltak olyan szakaszok is, ahogyan nem kellett volna. Két hét után kicsit még korai volt mérkőzést játszani, de mindenképpen segíteni akartuk az ifjúsági válogatott felkészülését. Láttam, hogy sokszor lassúak, fáradtak voltak a lábak, ami érthető, hiszen több hónapot kell bepótolni a munkában. Voltak hibák a játék minden elemében, különösen a védekezésben, de ezeket meg fogjuk beszélni, a felkészülés hátralévő szakaszában ki fogjuk javítani

ifj. Kiss Szilárd: – Nagyon szépen köszönjük az MKC csapatának, hogy vállalták ezt a találkozót, ami véleményem szerint mindkét fél számára hasznosra sikerült. Most kevésbé voltunk megilletődöttek, mint szerdán, ezért az első harmadban mutatott játékunkkal kimondottan elégedett is vagyok. A mérkőzés közben kaptuk a hírt, hogy a világbajnokságot későbbre halasztották, így tovább készülünk majd ezzel a tehetséges kerettel.