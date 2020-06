Audi ETO – Akár két BL-t is nyerhet egy év alatt Silje Solberg Győrben

Silje Solberg nagy vágya, hogy 2021 végére vitrinjében tudhassa a két hiányzó trófeát: a Bajnokok Ligája-serleget és az olimpiai aranyérmet.

Előbbiből ráadásul akár kettőt is szerezhet egy éven belül. Az Audi-ETO tavasszal jelentette be, hogy Siófokról leigazolja a 30 éves norvég kapust, aki lapunknak adott exkluzív interjújában elmondta: egy kicsit meg is könnyezte a győriek megkeresését.

„Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy az Audi-ETO érdeklődik irántam – kezdte Silje Solberg. – Aki kézilabdázik, annak álma lehet egy ilyen szintű klubban játszani. Én is szerettem volna, hogy Győrben szóba kerüljön a nevem, így megörültem, mikor meghallottam ennek lehetőségét. Sokat nem is gondolkodtam, jó érzés fogott el, még pár csepp könny is kicsordult a szememből a hír hallatán.”

A döntést megkönnyítette, hogy azért nem ismeretlen közegbe érkezik Solberg, hiszen mind az országot, mind a bajnokságot, mind pedig a leendő csapattársakat jól ismeri, ha másként nem, ellenfélként, illetve honfitársai is lesznek Győrben.

„A város sem teljesen ismeretlen, hiszen voltam látogatóban a győri norvégoknál, emellett pedig még régről is van kellemes emlékem: tizenegy éve itt nyertünk junior Európa-bajnokságot. A döntőben éppen a magyarokat győztük le. Igaz, akkor még nem állt az aréna, a másik csarnokban vívtuk a meccseket” – folytatta a hálóőr, akit az sem zavar, hogy két klasszissal kell megküzdeni a posztért.

„Kemény sorozat vár a csapatra, hiszen várhatóan rögtön Bajnokok Ligája-döntővel kezdődik az év, a magyar bajnokság is erős, ahogyan a BL új szezonja sem ígérkezik egyszerűnek. Szóval kell a három kapus, ami egyszerre ad nyugodtságot, hiszen lehetnek formahanyatlások, sérülések, ugyanakkor pedig segít abban, hogy végig a csúcs közelében maradjunk. Az egészséges versenyre szükség van minden poszton” – fogalmazott a kapus, akinek két cím hiányzik még a tarsolyából: a BL-trófea és az olimpiai bajnoki arany. Előbbiből akár kettőt is szerezhet a következő nyolc-kilenc hónapban Solberg, jövő nyáron pedig Tokióban teheti teljessé az éremkollekciót.

„Természetesen az a célom, hogy valamivel több mint egy év múlva, ha újra leülünk beszélgetni, egy elégedett, boldog Silje Solberg üljön itt” – mondta nevetve a norvég játékos, aki Győrben a 16-os mezben véd majd, nem a megszokott 12-esben, mert utóbbi mezszám a francia Amandine Leynaud-é.

„Fiatalabb koromban 16-osban védtem, a válogatottnál lett a számom a 12-es. Utána a klubcsapataimban is ebben védtem, de nem tulajdonítok akkor jelentőséget ennek. Mindegy, hányas mezben kell védenem, a lényeg, hogy minél több kapura tartó labdát megfogjak” – tette hozzá Silje Solberg, aki egyedül érkezik Győrbe.

„A párom Oslóban dolgozik, elég régóta távkapcsolatban élünk, de ez nem okoz gondot köztünk, amikor van egy kis ideje valamelyikünknek, úgyis találkozunk. Háziállatom sincs, bár a kutyákat nagyon szeretem, de ahhoz meg sokat vagyunk úton, hogy megfelelően tudjak róla gondoskodni” – mondta végezetül a játékos.

Az első kalapban

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) közzé tette a női Bajnokok Ligája kalapbeosztásait. Az Audi-ETO az 1. kalapba került. A július 1-jei sorsolása előtt az induló 16 csapatot négy kalapba sorolta az EHF. Az új lebonyolítási rendszer szerint két nyolc-csapatos csoportban küzdenek majd az együttesek, az azonos országból érkező csapatok nem kerülhetnek egy csoportba, így a győriek biztosan elkerülik a Ferencvárost.

A csoportok utolsó két helyezettje kiesik, az első két helyezett egyből a negyeddöntőbe kerül. A harmadiktól a hatodik helyen végző csapatok a már egyenes kieséses rendszerű középdöntőbe jutnak. A nyolc csapat oda-vissza vágóinak győztesei kerülnek a negyeddöntőbe, ahol a csoportviadalok 2–2 legjobb csapata várja őket. A negyeddöntő és az azt követő Final4 lebonyolítása már a korábban megszokott menetrend alapján történik.

A kalapbeosztás, 1. kalap: Audi-ETO, Rosztov-Don (orosz), Metz (francia), Valcea (román). 2. kalap: Buducnost Podgorica (montenegrói), Esbjerg (dán), Vipers (norvég), Dortmund (német). 3. kalap: CSZKA Moszkva (orosz), FTC, Brest (francia), CSM Bucuresti (román). 4. kalap: Krim Ljubljana (szlovén), Podravka (horvát), Odense (dán), Bietigheim (német).