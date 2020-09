Átadták Győrben az ország első családbarát jégcsarnokát

Átadták az ország első családbarát jégcsarnokát, a 2 milliárd 170 millió forintból épült Nemak Jégcsarnokot szerdán Győrben.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az átadón kiemelte: a kormány célja, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ahol jó élni, gyermeket vállalni és nevelni, dolgozni és megöregedni, ugyanakkor mindehhez az is hozzátartozik, hogy a családdal együtt rendezvényekre is lehessen menni. A Nemak Jégcsarnok az első olyan csarnok az országban, ahol lehet családi jegyet váltani a családbarát szekcióba, emellett a mérkőzések alatt a gyermekeket sokféle foglalkoztató is várja, köztük olyan is, ahol a korcsolyázás alapjait tudják elsajátítani.