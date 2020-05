Álom maradt két korábbi ETO-játékosnak a Milan

Somogyi-Bakos Bencét, a Győri ETO FC tehetségét nyolc évvel ezelőtt a világhírű labdarúgócsapat, az AC Milan hívta meg Olaszországba.

Az abdai kisfiú­­ra a sztáregyüttes budapesti edzőtáborában figyeltek fel 11 éves korában. Őt választották a tábor legjobb focistájának, így – hazánkból egyedüliként – ő vehetett részt az olasz sztárklub edzőtáborán. Az edzések és gyakorlások mellett Milánóban megnézhetett egy vérbeli olasz bajnoki mérkőzést is. Később, már 14 éves korában úgy nyilatkozott lapunknak, különleges élmény volt számára az egyik kedvenc csapata, a Milan mezében játszani. Ajánlatot sajnos nem kapott, de így is rengeteg tapasztalattal lett gazdagabb. Nos, az abdai tehetséggel azóta nagyot fordult a világ.

„Mivel a szüleim ott vállaltak munkát, öt évvel ezelőtt a családommal együtt elköltöztünk Svájcba, s én úgy váltam el az ETO-tól, hogy várnak vissza, bármikor is jönnék haza. Svájcban az élvonalbeli St. Gallen korosztályos csapatába kerültem, s nagyon büszke vagyok arra, hogy a nulláról indulva fél év alatt stabil tagja lettem a csapatomnak – mesélte a ma már 19 éves fiatalember. – Ezzel együtt az FC Wilhez kerültem kölcsönbe, ahol nagyon jó szezont produkáltam, s úgy volt, a következő idényt már újra a St. Gallenben kezdem. Aztán mégsem hívtak vissza, de nem a svájci volt az egyetlen klub, amelyben csalódtam.”

A fiatal játékos 2017-ben hazatért Magyarországra, nagyszüleihez költözött és jelentkezett az ETO-nál, ahol hatéves kora óta futballozott.

„Amíg vártam a papírjaimra, az MTK is megkeresett, de én a zöld-fehérek mellett döntöttem, ahol először minden nagyszerűen alakult. Rengeteget edzettem, ám nagyon kevés mérkőzésen játszhattam. Másfél évig alig-alig léptem pályára, s hogy miért, erre nem kaptam választ. Emiatt aztán tavaly Gyirmótra igazoltam, ahol nagyon gyorsan befogadtak, s az U19-es csapat kapitánya lettem. Már bemutatkozhattam a klub megyei első osztályban szereplő második csapatában is. Bízom benne, hogy hamarosan az NB II-es együttesnél is lehetőséghez jutok” – tette hozzá a középpályás, aki arról sem tett le, hogy újra egy másik országban futballozzon.

„Most előbb itthon, Gyirmóton kell bizonyítanom, de ha adódna alkalom, természetesen újra kipróbálnám magam külföldön. Mennyit számított az olaszországi tábor, s hogy mit kaptam a Milantól? Nyilván nagy élmény volt ott lenni, de gyerekként másképp éltem meg, fogtam fel azt a lehetőséget. Nem vagyok csalódott, és utólag azt gondolom, jobban jártam volna, ha lett volna mellettem már akkor és később is egy segítőkész menedzser.”

Érdekesség, hogy nem Somogyi-Bakos Bence volt az egyetlen olyan ETO-játékos, aki a közelmúltban képbe került a világhírű olasz alakulatnál.

Serfőző Bence még 2011-ben járt próbajátékon a Milannál. Az akkor 18 esztendős győri futballista a milánóiak úgynevezett árnyékcsapatával edzhetett, s egy alkalommal az öltözőfolyosón még Ibrahimoviccsal is „összefutott”.

„Hatalmas élmény volt a Milannál eltöltött idő. Amúgy is szeretem az olasz focit, így boldogan utaztam ki. Az első héten az U18-as csapattal készültem, ahol megfeleltem és visszahívtak májusra, de akkor már a Primavera csapathoz Milanellóba. Amit akkor és ott tapasztaltam, az leírhatatlan. A légkör, ami az egész klubot körülvette, teljesen magával ragadott. Egymás mellett edzettünk az első csapattal. Testközelből látni Zlatanékat óriási élmény volt. Bár jó teljesítményt nyújtottam, a menedzserek miatt maradtam Győrben” – fogalmazott a futballista, aki aztán 2014-ben Csornára, majd két évvel ezelőtt pedig Ménfőcsanakra igazolt.

„Először csalódott voltam, de sok idő eltelt azóta, és most már nem gondolkodom azon, mi lett volna, ha szerződést kapok Olaszországban. Időközben az akkori barátnőm a feleségem lett és két gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg. Megszereztem az UEFA B licences edzői képesítést, Ménfőcsanakon az U11-es együttest edzem, s emellett a felnőtt NB III-as csapatban is játszom. Szeretném képezni magam és edzőként dolgozni a továbbiakban” – tette hozzá Serfőző Bence.