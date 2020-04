A kapuvári Castrumosok továbbra is edzésben vannak

A COVID-19 vírussal kapcsolatos intézkedések, a sportra is keményen rányomták a bélyegüket. A Castrum SC Kapuvár vezetősége, azonban most is remekül használja ki az egyesület lehetőségeit, és szakmaiságát. A mesterek rendszeres online edzéseket, és időbeosztásos zsákmunkával tartják kondícióban a versenyzőket.

Ahogy más sportokban is, a küzdősportok berkein belül is leálltak a bajnokságok. A Diáksport Szövetség beszüntette a 2019-20-as tanév Diákolimpiáit. A kontinens viadalok időpontjai bizonytalanok. Ennek ellenére a kapuvári club edzői továbbra is mozgásban tartják sportolóikat.

Kezdetben – bízva abban, hogy 1-2 hét alatt lezajlik a vírus veszély – videós edzéstervekkel, otthon végezhető erősítő feladatokkal látták el a tanítványokat a mesterek, de rá kellett ébredniük, hogy ez a módszer csak az elhivatottabb karatékáknál működött. A fiatalabb sportolóknak hiányzott a személyes edzői felügyelet.

Így hát a Castrum elnöksége felfejlesztette az egyesület műszaki eszközeit, szoftvereit, és áttértek az élő adásos, csoportos online edzésekre. A szokott edzés időkben a fiatalok otthonukban várják a csatlakozást a videó megosztó portálra, és webkamera segítségével „konferencia” hívásban zajlik a viszont kommunikáció.

A Castrumos Online edzésekbe a szülők is becsatlakoznak, és remek hangulatban zajlik az állóképességi „Home Training”.

„ Amikor ki kell lépnünk a komfort zónánkból, mindig valami hatalmas változás történik. Mi igyekszünk ezt a változást az előnyünkre fordítani. Szükség volt a technikai fejlesztésekre, és szerencsére sportolóink is remekül alkalmazkodtak a kényszerhelyzethez. Van úgy, hogy egy online edzésen 30-35 fő vesz részt, és végzik velünk a saját testsúlyos, állóképességi, vagy épp erősítő gyakorlatokat. Öröm számunkra, hogy apukák, anyukák is csatlakoznak a gyerekekhez, és velünk együtt fáradnak el a 1,5 – 2 órás edzéseken. Mivel önálló zsákteremmel is rendelkezünk, így előre szervezett időbeosztással sportolóink a zsákmunkát is el tudják végezni. A fertőtlenítésben pedig meglévő ózon generátorunk egyre nagyobb szerepet vállal. Sajnos ovikaratésaink online edzése nem kivitelezhető, és a röplabda szakosztályunk is kényszer pihenőn van, de a felnőtt TITAN csoport TRX edzéseit sikerült online-ra, illetve kis csoportossá, szinte személyi edzéssé alakítani.

Így bár megnövekedett az edzői teher, de sikerül talán pozitív irányba fordítani még ezt az állapotot is. Ha pedig felmegy a függöny, akkor jöhetnek a társas feladatok, és legalább a kondícióval nem lesz gond!” – említette Sensei Pantelics Péter a Castrum elnöke.