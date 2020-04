A győri Szent Anna Otthon lakóinak és gondozóinak gyűjtöttek a megyei focibírók

A játékvezetők élelmiszereket, vitaminokat és fertőtlenítőszereket adtak át az otthon lakóinak.

A koronavírus-járvány elleni védekezés elősegítésére az ETO FC Győr labdarúgói, vezetői, edzői és szurkolói nemrég 1 millió 670 ezer forintot gyűjtöttek össze: másfél millió forintot a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak adtak, 170 ezer forintért maszkokat vásárolnak, amelyeket a rendőrségnek juttatnak el.

A Gyirmótot támogató Alcufer kft. pedig tízezer darab FFP2 típusú maszkot ajándékozott korábban a győri kórháznak.

Csütörtökön a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó-játékvezetők is beálltak a sorba.

A futballbírók, annak ellenére, hogy a szünetelő bajnokságok miatt most nincs bevételük – Böcskei Balázs és Juhász Bálint országos kerettagok kezdeményezésére – szerveztek gyűjtést a megyei játékvezetők körében. A nevükben Juhász Bálint és Péter Tamás a megyei játékvezető bizottság titkára adtak át csütörtökön kétszázezer forint értékben élelmiszereket, vitaminokat és fertőtlenítőszereket a győri Szent Anna Otthon lakóinak és gondozóinak.

„Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy nincs olyan család vagy közösség ma Magyarországon, amelyet ne érintene a járvány. Nem mindenki éli át ugyanúgy ezeket a nehéz napokat, de abban egyetérthetünk, hogy az idős társadalom, a gondozásban élő idősek, illetve az őket példás elhivatottsággal gondozók jelentősen ki vannak téve a járvány veszélyeinek. Azt is látjuk, hogy az idősotthonok, intézmények ellátottsága és forrásai végesek, ezért is örömteli, hogy a megyei játékvezetők egy emberként álltak a kezdeményezésünk mellé. A játékvezetőké mindig is szolidáris közösség volt, most sem kellett egymást győzködnünk, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten csatlakozzon a gyűjtéshez. Pedig többünknek lett, lesz nehezebb a holnap, de együttérzünk ebben a bizonytalanságban mindazokkal, akikre nagyobb teher hárul ezekben a hónapokban” – emelte ki a Böcskei Balázs.