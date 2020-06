A BL győzelmek és a magas szintű utánpótlásnevelés is jól megfér egymás mellett Győrben

Nagy átalakuláson megy keresztül a magyar kézilabda utánpótlásnevelése az államilag elismert akadémiai rendszer létrejöttével. A Győri Audi ETO KC eddig elvégzett utánpótlásnevelő munkásságának eredményeként a klub is egyike annak a hat helyszínnek, ahol a Magyar Kormányzatnak köszönhetően egy jóval magasabb szintű finanszírozással folytatódhat a szakmai munka.

A Győri Audi ETO KC említésekor a kézilabda barátok közül sokaknak csak a felnőtt csapat sikerei ugranak be, de az elmúlt évtizedekben folyamatosan magas szakmai színvonalú utánpótlásnevelő műhely működött és működik a klubban. A Győri Audi ETO KC akadémiaként most még nagyobb lehetőséghez jutott a minőségi utánpótlásnevelés érdekében.

„Klubunk gyakran kap kritikát, hogy csak a jelennek élünk, és külföldi játékosokat igazolunk, de szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy elsősorban a Bajnokok Ligája győzelem esélye miatt jönnek Győrbe a világsztárok, és ez természetesen nem jelenti, hogy egyesületünkben nem teszünk meg mindent a magyar válogatott és a magyar kézilabda sikereiért. Ahogy azt 2018. februárjában is már elmondtam, Győrben más a koncepció, mi igenis világsztárokat igazolunk, ezt nem rejtjük véka alá, meg szeretnénk nyerni a BL-t, minden évben ez az elvárás a város és a szponzorok tekintetében is. Nyilván, ha lehetséges, magyar játékosokkal szeretnénk mindezt elérni. Nekünk ez a célunk, így igazolunk, ezt vállaltuk fel. Nem mellesleg az elmúlt években kölcsön adtunk több fiatal sportolót, sok forrást költöttünk az utánpótlás rendszer működtetésére, tettük ezt azért, mert tudtuk, hogy ebből mindenki profitál majd a jövő tekintetében. Természetesen ez egy teljesítményorientált rendszer kell, hogy legyen, így azok, akik nem érik el a Győri Audi ETO KC első csapatának színvonalát, azokat elengedjük más elsőosztályú, illetve NB1/B-s csapatokhoz végleg vagy kölcsönbe.” – kezdte Dr. Bartha Csaba elnök.

„Az egyesület megalakulása után nagyon hamar kénytelenek voltunk a győri fiatalokat beépíteni a rendszerbe. Nem is volt akkor más lehetőségünk. Róth Kálmán vezetésével egy olyan rendszert építettünk fel, mely több iskolára alapozva szép számban adott minőségi fiatal játékosokat. Nagyon komoly, válogatott és világszínvonalú játékosok kerültek ki a kezeink közül, elég, ha csak Görbicz Anitát és Pálinger Katalint említem. Az első csapat sikeressége azonban nem jelentette, hogy feladtuk volna azon elhivatottságunkat, hogy a rendszert továbbra is működtessük, éppen ezért örömteli, hogy Dr. Bartha Csaba vezetése alatt Győr lehet az egyik helyszíne az új akadémiáknak.” – mondta Vanyus Attila a klub örökös tiszteletbeli elnöke.

„Számunkra mindig is prioritás volt az utánpótlás nevelés. Jómagam és a többi nevelőedző nevében is mondhatom, hogy külön öröm számomra, ha fiatal sportolóinkból stabil játékos, sőt válogatott lesz egyszer. Meg is számoltuk, hogy a 2019/20-as szezonban a felnőtt élvonalban itthon és külföldön, valamint a másodosztály küzdelmeiben 64 játékos szerepelt, akik Győrben, a kezeink között nevelkedtek. Azt gondolom ez egy nagyon komoly eredmény. Az akadémia létrejöttével még több lehetőségünk nyílik majd a kiválasztott játékosok magasszintű képzésére. Az új bajnokságban a SZISE-NEKA fúzióval egy fiatal csapat kerül fel az élvonalba, és két győrit is átadunk ennek a csapatnak, hogy a játékkukkal értékes tapasztalatot szerezve tovább fejlődhessenek. Ez egy hasonló kezdeményezés ahhoz, mint amit vezetésemmel a Veszprém női csapatával kooperálva annak idején sikerre vittünk mi is.” – nyilatkozta Róth Kálmán, a Győri Audi ETO KC utánpótlás szakmai igazgatója.

„Farkas Johanna, a magyar kézilabdázás egyik nagy reménysége kölcsönbe, míg Koronczai Petra átigazolással végleg a NEKA csapatában folytatja pályafutását.” – kezdi Dr. Bartha Csaba. „Ebben a kezdeményezésben a NEKA-ban szereplő ifjúsági válogatottak mellé engedjük el két játékosunkat, hogy megadjuk a lehetőséget nekik az élvonalbeli szerepléshez. Ugyan szakmailag nem szólok bele a projektbe, de véleményem szerint lehet, hogy nagy ugrás lesz a játékosoknak az, hogy míg februárban ifjúsági meccseket játszottak, szeptemberben már a felnőttek között kell helyt állniuk. Véleményem szerint az NB1 és az NB1/B színvonala között hatalmas szakadék van, ha pedig az elsőosztály élmezőnyét nézem, akkor még nagyobb a különbség. Bízom benne, hogy az esetlegesen felmerülő nehézségeket a szakemberek kellőképpen kezelni tudják majd. Azt semmiképp nem szerettük volna, hogy Győrben tartásukkal a két sportoló hátrányban kerüljön kortársaikkal szemben, ezért döntöttünk elengedésük mellett. A NEKA szerette volna, ha Kürthi Laura is kölcsönadásra kerül, de egyeztetve Danyi Gábor vezetőedzővel, valamint Kun Attila akadémiai vezetőedzővel úgy döntöttünk, hogy mivel a balkezes átlövő poszt az egész női kézilabdázás tekintetében hiányposzt, ezért a jövő szezonban megpróbálkozunk Laura első csapatba építésével. Tesszük ezt azért is, mert jelenleg csak Fodor Csenge felel meg az úgynevezett „fiatal-szabálynak” a felnőtt csapat keretében.” – fogalmazott a klubvezető.