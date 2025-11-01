„Kevesen gondolták volna, hogy öt forduló után így állunk. Ezért kétségtelenül jár az elismerés a csapatnak, viszont ami eddig történt, az már a múlt, nem szabad, hogy az eddigi sikerek akár tudat alatt is kényelmessé tegyen bárkit is csapatból, azaz a földön kell maradni. De szerencsére ez így is van, az oroszlányi győzelem is értékes, szép siker volt, de túl kell lépni rajta. Holnap egy újabb nehéz meccs, nagy kihívás vár a fiúkra. Itthon játszunk, szurkolóink – akik közül sokan idegenbe is elkísértek minket – támogatásával a hátunk mögött. Szeretnénk folytatni a sorozatot, és a héten már erre a feladatra készültünk” – nyilatkozta klubja honlapján a találkozó kapcsán Gasper Potocnik, az SKC vezetődzője, aki szerint veszélyes ellenfél érkezik Sopronba.

„A Kecskemétben sok a tapasztalt, rutinos játékos, akiknél szerintem nincs sok különbség abban, hogy hazai pályán vagy idegenben lépnek pályára. Változás ugyanakkor a játékukban, hogy határozottan gyorsabb, dinamikusabb lett, mint amilyen az előző években volt, érkezett a csapatukba néhány az ilyen kosárlabdára kifejezetten alkalmas, fiatal kosaras. Ahhoz tehát, hogy folytathassuk a jó szereplést a fiúktól teljes koncentrációra, szurkolóinktól pedig a hazai pályán megszokott lelkes és odaadó támogatásra is szükség lesz.”