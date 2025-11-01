november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Veszélyes ellenfél érkezik Sopronba

Címkék#Gasper Potocnik#kosárlabda#Sopron KC#NB I

A jó formában lévő és a fordulót harmadikként váró Sopron KC férficsapata szombaton 18 órától a tabellán 10. Kecskemétet fogadja a Novomatic-arénában.

„Kevesen gondolták volna, hogy öt forduló után így állunk. Ezért kétségtelenül jár az elismerés a csapatnak, viszont ami eddig történt, az már a múlt, nem szabad, hogy az eddigi sikerek akár tudat alatt is kényelmessé tegyen bárkit is csapatból, azaz a földön kell maradni. De szerencsére ez így is van, az oroszlányi győzelem is értékes, szép siker volt, de túl kell lépni rajta. Holnap egy újabb nehéz meccs, nagy kihívás vár a fiúkra. Itthon játszunk, szurkolóink – akik közül sokan idegenbe is elkísértek minket – támogatásával a hátunk mögött. Szeretnénk folytatni a sorozatot, és a héten már erre a feladatra készültünk” – nyilatkozta klubja honlapján a találkozó kapcsán Gasper Potocnik, az SKC vezetődzője, aki szerint veszélyes ellenfél érkezik Sopronba.

Gasper Potocnik

„A Kecskemétben sok a tapasztalt, rutinos játékos, akiknél szerintem nincs sok különbség abban, hogy hazai pályán vagy idegenben lépnek pályára. Változás ugyanakkor a játékukban, hogy határozottan gyorsabb, dinamikusabb lett, mint amilyen az előző években volt, érkezett a csapatukba néhány az ilyen kosárlabdára kifejezetten alkalmas, fiatal kosaras. Ahhoz tehát, hogy folytathassuk a jó szereplést a fiúktól teljes koncentrációra, szurkolóinktól pedig a hazai pályán megszokott lelkes és odaadó támogatásra is szükség lesz.”

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu