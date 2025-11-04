november 4., kedd

Kerékpár

1 órája

Vas Blanka nagy napja: gyönyörű ruhában ment férjhez a kerékpáros

Címkék#Vas Blanka#világbajnok#kerékpáros

Férjhez ment az olimpikon kerékpáros. Vas Blanka októberben mondta ki a boldogító igent, az Instagramon osztott meg fotókat élete legboldogabb napjáról.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Vas Blanka és Szabó Miklós összekötötte életét. 

Vas Blanka
Vas Blanka férjhez ment, az Instagramon osztott meg fotókat a nagy napról.
Forrás: bringazas.hu

A házastársak napjai a sportban is összefonódnak: az ifjú férj szerelőként segíti a kerékpárost. 

Az U23-as világbajnok Vas Blanka az Instagramon tett közzé fotókat az esküvőről, amelyet a festői szépségű, Dél-szlovákiai dombvidéken fekvő Béla községben tartottak egy barokk kastélyhotelban.

