Vas Blanka nagy napja: gyönyörű ruhában ment férjhez a kerékpáros

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Vas Blanka és Szabó Miklós összekötötte életét.

Vas Blanka férjhez ment, az Instagramon osztott meg fotókat a nagy napról.

Forrás: bringazas.hu

A házastársak napjai a sportban is összefonódnak: az ifjú férj szerelőként segíti a kerékpárost.

Az U23-as világbajnok Vas Blanka az Instagramon tett közzé fotókat az esküvőről, amelyet a festői szépségű, Dél-szlovákiai dombvidéken fekvő Béla községben tartottak egy barokk kastélyhotelban.