Kerékpár
1 órája
Vas Blanka nagy napja: gyönyörű ruhában ment férjhez a kerékpáros
Férjhez ment az olimpikon kerékpáros. Vas Blanka októberben mondta ki a boldogító igent, az Instagramon osztott meg fotókat élete legboldogabb napjáról.
Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Vas Blanka és Szabó Miklós összekötötte életét.
A házastársak napjai a sportban is összefonódnak: az ifjú férj szerelőként segíti a kerékpárost.
Az U23-as világbajnok Vas Blanka az Instagramon tett közzé fotókat az esküvőről, amelyet a festői szépségű, Dél-szlovákiai dombvidéken fekvő Béla községben tartottak egy barokk kastélyhotelban.
