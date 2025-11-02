november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női labdarúgás

1 órája

Újpesten győzött az ETO

Címkék#Simple Női Liga NB I#ETO FC#labdarúgás

A női labdarúgó NB I 9. fordulójában az ETO egy góllal győzte le idegenben az Újpestet.

Újpesten győzött az ETO

Süléék (középen) elhozták a fővárosból mind a három pontot.

Fotó: ujpestfc.hu

Újpest FC–ETO FC 0–1 (0–0)
Budapest, Simple Női Liga NB I, 200 néző. V.: Kovács F.
Újpest: Terestyényi – Nagy Sz., Kránicz, Kókai, Boros, Nagy L. (Csizmadia, 84.), Erdész (Dencz, 17.), Malesevic, Knezevic (Enyedy, 87.), Boricic (Oláh A., a szünetben), Katona V. (Soós, a szünetben). Vezetőedző: Oroszi Sándor.
ETO: Borók –Thalita (Abambila, 67.), Jákri, Savanya, Süle, Matos (Oroszi, 87.), Vida (Csuhai, 81.), Kocsán, Sali, Kovács L. Megbízott edző: Süle János.
Gsz.: Öreg (74.)

Az újpsetiek tudósítás szerint a vendégek kezdték aktívabban  a mérkőzést, és az első félidőben nekik volt több támadásuk, de Terestyényi kapujára nem voltak igazán veszélyesek. A mérkőzés elején az Újpest hosszú percekig emberhátrányban játszot Erdész  sérülése miatt, aki nem is tudta folytatni a játékot.
A gól nélküli első félidőt követően a másodikat lendületesen kezdték a felek, előbb  a hazaiaknak adódott helyzetük, majd a Rába-partiak lövése ment a kapu mellé. Ezután nem sokkal  Terestyényi bravúrral akadályozta meg a ziccerben kilépő Sülét a gólszerzésben. A 74. percben már a hazai kapus is tehetetlen volt Öreg közeli ziccerénél, amellyel a vendégek megszerezték a vezetést. A hátralévő 15 percben is inkább az ETO-nak voltak próbálkozásai, de újabb gólt már egyik csapat sem tudott szerezni, így hiába küzdött nagyot az Újpest pont nélkül maradt a kupacímvédő ellen.

További eredmények: PMFC–Budapest Honvéd 2–1, Budaörs-Szeged 5–5.
A további program, vasárnap: DVTK–Szekszárd, MTK–FTC, 13 óra. Viktoria FC–Puskás Akadémia, 1 óra.

Az élmezőny állása: 1. MTK, 22 pont, 2. Puskás Akadémia, 19 pont, 3. FTC, 19 pont ...5. ETO, 16 pont. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu