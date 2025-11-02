Újpesten győzött az ETO

Újpest FC–ETO FC 0–1 (0–0)

Budapest, Simple Női Liga NB I, 200 néző. V.: Kovács F.

Újpest: Terestyényi – Nagy Sz., Kránicz, Kókai, Boros, Nagy L. (Csizmadia, 84.), Erdész (Dencz, 17.), Malesevic, Knezevic (Enyedy, 87.), Boricic (Oláh A., a szünetben), Katona V. (Soós, a szünetben). Vezetőedző: Oroszi Sándor.

ETO: Borók –Thalita (Abambila, 67.), Jákri, Savanya, Süle, Matos (Oroszi, 87.), Vida (Csuhai, 81.), Kocsán, Sali, Kovács L. Megbízott edző: Süle János.

Gsz.: Öreg (74.)

Az újpsetiek tudósítás szerint a vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, és az első félidőben nekik volt több támadásuk, de Terestyényi kapujára nem voltak igazán veszélyesek. A mérkőzés elején az Újpest hosszú percekig emberhátrányban játszot Erdész sérülése miatt, aki nem is tudta folytatni a játékot.

A gól nélküli első félidőt követően a másodikat lendületesen kezdték a felek, előbb a hazaiaknak adódott helyzetük, majd a Rába-partiak lövése ment a kapu mellé. Ezután nem sokkal Terestyényi bravúrral akadályozta meg a ziccerben kilépő Sülét a gólszerzésben. A 74. percben már a hazai kapus is tehetetlen volt Öreg közeli ziccerénél, amellyel a vendégek megszerezték a vezetést. A hátralévő 15 percben is inkább az ETO-nak voltak próbálkozásai, de újabb gólt már egyik csapat sem tudott szerezni, így hiába küzdött nagyot az Újpest pont nélkül maradt a kupacímvédő ellen.

További eredmények: PMFC–Budapest Honvéd 2–1, Budaörs-Szeged 5–5.

A további program, vasárnap: DVTK–Szekszárd, MTK–FTC, 13 óra. Viktoria FC–Puskás Akadémia, 1 óra.

Az élmezőny állása: 1. MTK, 22 pont, 2. Puskás Akadémia, 19 pont, 3. FTC, 19 pont ...5. ETO, 16 pont.