Szekszárdon nyert a Sopron, idegenben újra kikapott az UNI Győr

TARR KSC Szekszárd–Sopron Basket 63–75 (15–23, 19–18, 8–19, 21–15)

Szekszárd, női kosárlabda NB I, 800 néző. V.: Praksch, Nagy V., Rózsavölgyi.

Szekszárd: RODRIGUES 12 , Holcz 9, DOMBAI 18/6, KARLEN 14, SZŰCS G. 8. Cs.: Theodoreán 2. Ovner. Edző: Magyar Bianka.

Sopron: MÜHL 10, FRISKOVEC 14/3, Sinka-Pálinkás 4/3, BROOKS 12/6, WALLACK 9. Cs.: PAPP K. 10, Sitku 3/3, Laczkó 5/3, Jevtovics 6, Böröndy 2. Edző: Gáspár Dávid.

A hazaiak olaszországi, a soproniak franciaországi vesztes nemzetközi összecsapás után léptek pályára a rangadón. Mühl és a triplával indító Friskovec révén 7–0-s „repülőrajtot” vett a Sopron, majd egy szekszárdi dupla után Sinka-Pálinkás hármasával a negyed közepén 10-2-re vezetett a bajnok. 10-6-ra feljött a Karlen vezérletével magára találó Szekszárd, de a negyed hajrájában a Sopron egységes csapatjátékkal, a pontszerzés édes terhét szépen elosztva visszaverte a hazai felzárkózási kísérletet és 8 pontos előnnyel zárta a nyitó negyedet.

A második tíz percet egy Dombai-triplára épített 7–2-vel kezdve gyprsan szorossá tette a találkozót a Szekszárd. Jól jött ekkor Sitku hármasa a vendégeknek, Brooks triplája után pedig 9 pontra nőtt a soproni előny. A szakasz derekán a Karlen-Dombai duó révén egy 10-2-vel egyetlen pontra zárkóztak föl a hazaiak, ám a felzárkózás a jelek szerint sokat kivett a szekszárdiakból. A félidő egy 6–0-s vendég rohammal és 7 pontos soproni vezetéssel zárult.

Fordulás után mondhatni „lendületben maradt” a címvéd, ahogy a mérkőzést, a második félidőt is a Sopron kezdte jobban. Lackó vezérletével egy 12-2-es rohammal indítva a harmadik negyedet közel 20 ponttal lépett el ellenfelétől. A szakasz második felében váltva estek a kosarak, Papp és Wallack találataival tartotta 15 és 20 pont közötti előnyét a Sopron, a Szekszárdot az ügyesen játszó fiatal Szűcs próbálta inkább kevesebb, mint több sikerrel versenyben tartani. A záró szakasz biztos, 18 pontos vendég vezetésről indul, és ennek derekáig tartotta magabiztos vezetését a Sopron. A negyed második felében ugyan egy 9–1-gyel 10 pontra felzárkózott a Szekszárd, de a bajnok biztos győzelmét nem fenyegette veszély.