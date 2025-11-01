1 órája
Szekszárdon nyert a Sopron, idegenben újra kikapott az UNI Győr
A címvédő Sopron a meccset végig kézben tartva, 12 ponttal győzött a Szekszárd vendégeként a női kosárlabda NB I szombati játéknapján. A nap másik meccsén a Vasas meglepően simán verte a nyáron meggyengült UNI Győrt.
TARR KSC Szekszárd–Sopron Basket 63–75 (15–23, 19–18, 8–19, 21–15)
Szekszárd, női kosárlabda NB I, 800 néző. V.: Praksch, Nagy V., Rózsavölgyi.
Szekszárd: RODRIGUES 12 , Holcz 9, DOMBAI 18/6, KARLEN 14, SZŰCS G. 8. Cs.: Theodoreán 2. Ovner. Edző: Magyar Bianka.
Sopron: MÜHL 10, FRISKOVEC 14/3, Sinka-Pálinkás 4/3, BROOKS 12/6, WALLACK 9. Cs.: PAPP K. 10, Sitku 3/3, Laczkó 5/3, Jevtovics 6, Böröndy 2. Edző: Gáspár Dávid.
A hazaiak olaszországi, a soproniak franciaországi vesztes nemzetközi összecsapás után léptek pályára a rangadón. Mühl és a triplával indító Friskovec révén 7–0-s „repülőrajtot” vett a Sopron, majd egy szekszárdi dupla után Sinka-Pálinkás hármasával a negyed közepén 10-2-re vezetett a bajnok. 10-6-ra feljött a Karlen vezérletével magára találó Szekszárd, de a negyed hajrájában a Sopron egységes csapatjátékkal, a pontszerzés édes terhét szépen elosztva visszaverte a hazai felzárkózási kísérletet és 8 pontos előnnyel zárta a nyitó negyedet.
A második tíz percet egy Dombai-triplára épített 7–2-vel kezdve gyprsan szorossá tette a találkozót a Szekszárd. Jól jött ekkor Sitku hármasa a vendégeknek, Brooks triplája után pedig 9 pontra nőtt a soproni előny. A szakasz derekán a Karlen-Dombai duó révén egy 10-2-vel egyetlen pontra zárkóztak föl a hazaiak, ám a felzárkózás a jelek szerint sokat kivett a szekszárdiakból. A félidő egy 6–0-s vendég rohammal és 7 pontos soproni vezetéssel zárult.
Fordulás után mondhatni „lendületben maradt” a címvéd, ahogy a mérkőzést, a második félidőt is a Sopron kezdte jobban. Lackó vezérletével egy 12-2-es rohammal indítva a harmadik negyedet közel 20 ponttal lépett el ellenfelétől. A szakasz második felében váltva estek a kosarak, Papp és Wallack találataival tartotta 15 és 20 pont közötti előnyét a Sopron, a Szekszárdot az ügyesen játszó fiatal Szűcs próbálta inkább kevesebb, mint több sikerrel versenyben tartani. A záró szakasz biztos, 18 pontos vendég vezetésről indul, és ennek derekáig tartotta magabiztos vezetését a Sopron. A negyed második felében ugyan egy 9–1-gyel 10 pontra felzárkózott a Szekszárd, de a bajnok biztos győzelmét nem fenyegette veszély.
A soproniak az első és a harmadik negyedben játszottak kiemelkedően és végig vezetve őrizték meg hibátlan mérlegüket.
Gáspár Dávid: – Mindenekelőtt gratulálok a hazaiaknak, nem véletlenül érkeztünk úgy Szekszárdra, hogy ez egy komoly kihívás lesz. Nagyon örülünk a győzelemnek, amiért sokat tettünk. Jól játszott a csapat, de a negyedik negyed teljesítményével elégedetlen vagyok. Hagytuk, hogy visszajöjjön a meccsbe a Szekszárd. Ennél sokkal fegyelmezettebben kell játszanunk, különben ez a jövőben megbosszulhatja magát. Összességében nem az elégedetlenség szól belőlem, de ez egy olyan terület, amit fejlesztenünk kell. Óriási gratuláció a csapatnak, mindenki hozzátett a sikerhez. Ez egy értékes győzelem! A minket elkísérő szurkolóinknak is szeretném megköszönni a támogatásukat. Koncentrálunk a következő feladatra.
(forrás: sopronbasket.com)
Vasas Akadémia–UNI Győr 63–41 (24–9, 14–10, 9–7, 16–15)
Budapest, NB I-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Rácz, Sörlei.
Vasas Akadémia: Angyal 10/3, Szerencsés, Czirkos 4, JÁHNI 15/3, KISS A. 14. Cs.: Szirony, Madár E. 8, Gyöngyösi 4, Kendelényi 8, Mayr, Kárpáthegyi, Szoboszlai. Edző: Nenad Markovic.
SERCO UNI Győr: Rozmán, Dubei 6, Zsebe-Weninger 8, Ács 2, Jelenc 7/3. Cs.: Tulonen 2, Gálos, Selcova 5/3, Lép, Ruff-Nagy D., Baffy 8/6, Katona B. 3/3. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
Az első negyed második felében összeszedett nagyobb hátrány után a győriek már nem tudtak felállni, végig futottak az eredmény után, és végül meglepően simán kikaptak a Vasas Akadémia otthonában.
Fűzy-Antolovics Adél: – Gratulálok az ellenfélnek, nagyon szépen felkészült belőlünk. Ami bennünket illet, az első félidőben semmilyen harc nem volt a pályán, pedig ez egy sportolónál alap, a másodikban valamelyest már többet mutattunk ezen a téren, de ez semmire nem volt elég.
Zsebe-Weninger Virág: – Mindig nehéz itt játszani, de nem erre szeretném fogni a vereséget. Nem sok pozitívumot tudok mondani, nagyon rosszul játszoittunk, kintről egyáltalán nem találtunk be. az agresszivitással, a védekezéssel is gondok voltak. A második félidőben már jobban harcoltunk, könyebb kosarakat tudtunk szerezni, de rengeteget kell javulnunk, ha eredményesebbek akarunk lenni.
(forrás: gyorikosar.hu)
A tabella
1. Sopron Basket 7 7 - 652-388 14 pont
2. DVTK HUNTHERM 6 6 - 527-331 12
3. NKA Universitas Pécs 6 6 - 547-353 12
4. TARR KSC Szekszárd 7 5 2 542-468 12
5. TFSE 6 5 1 472-397 11
6. Vasas Akadémia 7 3 4 432-528 10
7. UNI Győr 7 2 5 507-535 9
8. ELTE BEAC Újbuda 6 2 4 347-458 8
9. Csata TKK 6 1 5 384-431 7
10. Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 6 1 5428-595 7
11. VBW CEKK Cegléd 6 - 6 330-448 6
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 6 - 6 311-547 6