Kifordult a könyöke, társai megrémültek a látványtól

Nemrég a megyei II. osztályú Győrszentiván labdarúgója, Stefanits Máté szenvedett csúnya kartörést csapata bajnokiján, hétvégén egy ehhez hasonló sérülés miatt Balfon ért idő előtt véget a megyei III. osztályú mérkőzés. Egy sopronhorpácsi játékost ért súlyos sérülés, kificamodott a könyöke, a bajnoki pedig félbeszakadt.

Kiss Tamás a súlyos sérülés után, már odahaza lábadozik. A futballista könyöke szinte teljesen kiugrott a helyéről.

„Még az első félidőben, a meccs harmincadik percre körül, a kispadtól nem messze történt a sérülés – mesélte Horváth Zoltán, a sopronhorpácsiak szakosztályvezetője. – Játékosunk, Kiss Tamás egy hazai futballistával küzdött a labdáért, miközben elcsúszott és ráesett a karjára. Nem volt szándékosság az ellenfél megmozdulásában, egyértelműen vétlen volt a hazai játékos – szögezte le a vendégeket edzőként is irányító sportvezető, aki hozzátette, az esést követően nagyon furcsa szögben állt a futballista karja.

Elsőként a csapatkapitányunk ért oda, aki később azt mondta, ő is megrémült a látványtól. Tamás könyöke ugyanis teljesen kiugrott a helyéről.

Természetesen azonnal mentőt hívtak, a diszpécser pedig figyelmeztette őket, a kocsi kiérkezéséig ne mozdítsák meg a sérült labdarúgót.

Sokkot okozott a súlyos sérülés

„Hatalmas fájdalmai voltak, de szerencsére néhány percen belül megérkezett a segítség. Vagy húsz percig tartott amíg sikerült aztán Tamás karját szakszerűen rögzíteni, s a játékost a mentőbe tenni. Több mint fél órát állt a mérkőzés, amit a mi játékosaink érthető módon nem is szerettek volna folytatni. Láthatóan őket is megviselte a sérülés, volt aki azt mondta, nem érdekli, hogy elveszítik a három pontot, de nem tud a játékra koncentrálni.”

A bajnokit, melyen a sérülés pillanatában a hazaiak 3–1-re vezettek, aztán le is fújta a játékvezető.

„Tamással azóta tudtam beszélni, s bár úgy tűnt eltört a karja, »csak« ficamot diagnosztizáltak nála az orvosok és még aznap a helyére tették a könyökét. Most gipszben van, de várhatóan idén már nem focizhat. Rettenetesen sajnálom, gyerekkora, tíz éves kora óta nálunk futballozik. Igaz volt már egy komolyabb sérülése, úgy tizenkét éve egy ütközés következtében megrepedt a mája, bízom benne, hogy lesz még kedve futballozni, mert ő a csapatunk egyik emblematikus futballistája.”

A hamarosan 30 esztendős labdarúgó érdeklődésünkre elmondta, a körülményekhez képest jobban van, gyorsan haza is engedték a kórházból.

„Nem így tervezetem az év végét, de sajnos benne van egy ilyen sérülés is a futballban. Most már nem fáj annyira a karom, de az esés után hatalmas sokk volt átélni, és látni, hogy kifordult a könyököm. Szeretnék minél előbb túl lenni ezen, persze a gipsz még jó darabig ott lesz a kezemen.”